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14.11.2026 в 17:58

Twinby поможет бездомным животным найти хозяев через приложение для знакомств

Сервис запустил совместный проект с фондом «Добро Вместе»

Сервис знакомств Twinby объединился с фондом помощи бездомным животным «Добро Вместе», чтобы помочь подопечным организации найти новых хозяев. В рамках проекта анкеты кошек и собак появятся в приложении, где пользователи смогут познакомиться с животными и оценить совместимость с ними.

Для начала на платформе разместили профили подопечных фонда: кошек Лили и Вени, а также собак Скуффи, Ареса и Беллы. Механика взаимодействия повторяет привычный сценарий приложения для знакомств: пользователи могут просматривать анкеты питомцев и ставить им отметки о симпатии. Если возникает мэтч, информацию о том, как забрать животное, можно найти на сайте фонда. Для этого необходимо ориентироваться на статус «подопечный Twinby».

Кроме того, поддержать инициативу можно с помощью подписки «Добрый премиум». Часть выручки от ее оформления направляется фонду «Добро Вместе» на помощь бездомным животным. Таким образом, пользователи могут принять участие в благотворительном проекте, даже если не готовы взять питомца домой.

Twinby поможет бездомным животным найти хозяев через приложение для знакомств Twinby поможет бездомным животным найти хозяев через приложение для знакомств Twinby поможет бездомным животным найти хозяев через приложение для знакомств
Twinby «Добро вместе»
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