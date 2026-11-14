Twinby поможет бездомным животным найти хозяев через приложение для знакомств

Сервис знакомств Twinby объединился с фондом помощи бездомным животным «Добро Вместе», чтобы помочь подопечным организации найти новых хозяев. В рамках проекта анкеты кошек и собак появятся в приложении, где пользователи смогут познакомиться с животными и оценить совместимость с ними.



Для начала на платформе разместили профили подопечных фонда: кошек Лили и Вени, а также собак Скуффи, Ареса и Беллы. Механика взаимодействия повторяет привычный сценарий приложения для знакомств: пользователи могут просматривать анкеты питомцев и ставить им отметки о симпатии. Если возникает мэтч, информацию о том, как забрать животное, можно найти на сайте фонда. Для этого необходимо ориентироваться на статус «подопечный Twinby».



Кроме того, поддержать инициативу можно с помощью подписки «Добрый премиум». Часть выручки от ее оформления направляется фонду «Добро Вместе» на помощь бездомным животным. Таким образом, пользователи могут принять участие в благотворительном проекте, даже если не готовы взять питомца домой.