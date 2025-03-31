«Яндекс Директ» запустил федеральную рекламную кампанию для малого бизнеса

В марте стартовала масштабная рекламная кампания «Яндекс Директа», охватывающая всю Россию. Проект направлен на поддержку малого бизнеса и призван показать, что запустить рекламу в интернете может любой предприниматель — даже без специальных знаний и опыта.
Кампания проходит во всех доступных медиаканалах: как в офлайн-медиа и на наружных носителях, так и в диджитале.
Креатив, который привлекает внимание
Одной из ключевых особенностей новой рекламной кампании «Яндекс Директа» стали нестандартные креативы с гиперболизированными лицами, которые буквально «врываются» в поле зрения. В условиях тотальной баннерной слепоты, когда пользователи автоматически фильтруют рекламные сообщения, такой подход позволяет гарантированно привлечь внимание людей как на улицах городов, так и в интернете.
Почему это работает
Психология восприятия: почему большие лица — это эффективно
Нейромаркетинговые исследования подтверждают:
- Человеческий мозг запрограммирован реагировать на лица — это врожденный механизм выживания.
- Увеличенные в 3−4 раза лица активируют миндалевидное тело мозга, отвечающее за эмоциональные реакции.
- В условиях цифрового шума такой подход добавляет 300% к запоминаемости по сравнению с традиционными баннерами.
Диджитал-анимация: когда статичное оживает
Особенности анимированных креативов:
- Взаимодействие со смотрящими — герои прислоняются к стеклу, буквально пытаясь проникнуть через него к тому, кто видит рекламу, создавая ощущение взаимодействия.
- Микродвижения создают эффект живого взгляда.
- Плавные трансформации — лицо постепенно меняет выражение от нейтрального к заинтересованному.
Борьба с баннерной слепотой: цифры и факты
- Нестандартная композиция нарушает привычные паттерны восприятия.
- Отсутствие «шаблонных» рекламных поз и ситуаций.
- Макеты принципиально отличаются от типовых баннеров конкурентов.
Татьяна Щипанова, старший менеджер по маркетинговым коммуникациям «Яндекс Директа»:
В этой рекламной кампании для нас было важно подчеркнуть простоту продукта с помощью яркой, заметной коммуникации — такой, мимо которой невозможно пройти. Качественно продуманный креативный подход способен эффективно решать маркетинговые задачи для достижения бизнес-целей.
Но для чего это все
Многие компании сталкиваются с парадоксальной ситуацией: у них есть отличный продукт или услуга, а потенциальные клиенты об этом попросту не знают. В результате бизнес буксует, несмотря на наличие реального спроса на рынке. Это подобно тому, как если бы между компанией и её целевой аудиторией стояло невидимое стекло — клиенты желают приобрести товар или услугу, но не знают, где именно их найти.
Рынок полон людей, уже готовых к покупке — у них есть потребность, желание и деньги. Но они просто не знают о существовании бизнеса или услуги. Именно здесь на помощь приходит грамотно настроенная рекламная кампания в «Яндекс Директе».
Эффективная рекламная кампания в «Директе» — это не просто показ объявлений. Это:
- Таргетинг: объявления показываются только тем пользователям, которые с высокой вероятностью заинтересованы в продукте или услуге.
- Релевантность: текст и изображения в объявлении точно соответствуют запросу пользователя, увеличивая вероятность перехода на сайт.
- Измерение эффективности: бизнес получает подробную статистику по показам, кликабельности и конверсиям, что обеспечивает прозрачность расходов на рекламу.
В итоге «Яндекс Директ» помогает не просто привлечь новых клиентов, а найти тех, кто уже готов к покупке, кто находится в активном поиске решения своей проблемы, кто ждет, когда бизнес расскажет о себе. Он устраняет барьер между бизнесом и клиентом, превращая потенциальный спрос в реальные продажи.
Анастасия Тихонова, руководитель стратегического маркетинга «Яндекс Рекламы»:
Мы стремимся к тому, чтобы для малого бизнеса «Яндекс Директ» был простым и эффективным сервисом для продвижения в интернете. Поэтому так важно было донести до предпринимателей этой кампанией, что обновлённая версия продукта максимально упрощает процесс запуска рекламы, подбирая оптимальные настройки и направляя бюджет на те объявления, которые приводят больше клиентов.
Ключевые преимущества для предпринимателей
- Рекламу легко настроить самостоятельно. Многие предприниматели боятся, что для настройки рекламы нужно иметь специальный опыт или специалиста. Но в «Директе» все устроено максимально просто, и запуск рекламы займет не более 15 минут.
- Можно использовать любую ссылку. Не у всех малых бизнесов есть полноценный сайт, но это не проблема. Для запуска рекламы можно использовать ссылку на сайт, соцсеть или маркетплейс, а также профиль в «Яндекс Картах».
- Запуск рекламы всего за несколько шагов — быстро и интуитивно понятно. Есть удобные подсказки на каждом этапе, и «Директ» сам подберет оптимальные настройки для продвижения в интернете.
- Подходит для любого бизнеса — онлайн или офлайн, товары или услуги — неважно, чем занимается предприниматель, у «Яндекс Директа» найдется подходящий инструментарий для продвижения любого типа бизнеса.
- Помогает привлекать клиентов — устраняет барьер между бизнесом и потенциальными клиентами, показывая рекламу релевантной аудитории.
«Яндекс Директ» запустил рекламную кампанию, которая не только знакомит с возможностями сервиса, но и наглядно доказывает важность креатива в маркетинге. Благодаря удобству настройки, широким возможностям и запоминающемуся дизайну этот проект стал одним из самых ярких в этом году.
Состав творческой группы
«Яндекс Директ» (клиент)
СМО рекламных продуктов Яндекса: Алексей Горбатенко
Руководитель стратегического маркетинга: Анастасия Тихонова
Руководитель маркетинга малого бизнеса: Ольга Кудинова
Команда маркетинговых коммуникаций: Дарья Елкина, Татьяна Щипанова
Команда продюсеров: Евгения Боянова, Софья Черная
Команда дизайна: Максим Вольхин, Дарья Захаркина, Полина Вырина, Илья Васькин, Алексей Астрашабов
Максим Ежов и Андрей Тимохин (креатив)
Stereotactic (продакшн)