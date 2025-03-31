«Яндекс Директ» запустил федеральную рекламную кампанию для малого бизнеса

В марте стартовала масштабная рекламная кампания «Яндекс Директа», охватывающая всю Россию. Проект направлен на поддержку малого бизнеса и призван показать, что запустить рекламу в интернете может любой предприниматель — даже без специальных знаний и опыта.

Кампания проходит во всех доступных медиаканалах: как в офлайн-медиа и на наружных носителях, так и в диджитале.

Креатив, который привлекает внимание

Одной из ключевых особенностей новой рекламной кампании «Яндекс Директа» стали нестандартные креативы с гиперболизированными лицами, которые буквально «врываются» в поле зрения. В условиях тотальной баннерной слепоты, когда пользователи автоматически фильтруют рекламные сообщения, такой подход позволяет гарантированно привлечь внимание людей как на улицах городов, так и в интернете.

Почему это работает

Психология восприятия: почему большие лица — это эффективно

Нейромаркетинговые исследования подтверждают:

Человеческий мозг запрограммирован реагировать на лица — это врожденный механизм выживания.

Увеличенные в 3−4 раза лица активируют миндалевидное тело мозга, отвечающее за эмоциональные реакции.

В условиях цифрового шума такой подход добавляет 300% к запоминаемости по сравнению с традиционными баннерами.

Диджитал-анимация: когда статичное оживает

Особенности анимированных креативов:

Взаимодействие со смотрящими — герои прислоняются к стеклу, буквально пытаясь проникнуть через него к тому, кто видит рекламу, создавая ощущение взаимодействия.

Микродвижения создают эффект живого взгляда.

Плавные трансформации — лицо постепенно меняет выражение от нейтрального к заинтересованному.

Борьба с баннерной слепотой: цифры и факты

Нестандартная композиция нарушает привычные паттерны восприятия.

Отсутствие «шаблонных» рекламных поз и ситуаций.

Макеты принципиально отличаются от типовых баннеров конкурентов.

Татьяна Щипанова, старший менеджер по маркетинговым коммуникациям «Яндекс Директа»: В этой рекламной кампании для нас было важно подчеркнуть простоту продукта с помощью яркой, заметной коммуникации — такой, мимо которой невозможно пройти. Качественно продуманный креативный подход способен эффективно решать маркетинговые задачи для достижения бизнес-целей.

Но для чего это все

Многие компании сталкиваются с парадоксальной ситуацией: у них есть отличный продукт или услуга, а потенциальные клиенты об этом попросту не знают. В результате бизнес буксует, несмотря на наличие реального спроса на рынке. Это подобно тому, как если бы между компанией и её целевой аудиторией стояло невидимое стекло — клиенты желают приобрести товар или услугу, но не знают, где именно их найти.

Рынок полон людей, уже готовых к покупке — у них есть потребность, желание и деньги. Но они просто не знают о существовании бизнеса или услуги. Именно здесь на помощь приходит грамотно настроенная рекламная кампания в «Яндекс Директе».

Эффективная рекламная кампания в «Директе» — это не просто показ объявлений. Это:

Таргетинг: объявления показываются только тем пользователям, которые с высокой вероятностью заинтересованы в продукте или услуге.

объявления показываются только тем пользователям, которые с высокой вероятностью заинтересованы в продукте или услуге. Релевантность: текст и изображения в объявлении точно соответствуют запросу пользователя, увеличивая вероятность перехода на сайт.

текст и изображения в объявлении точно соответствуют запросу пользователя, увеличивая вероятность перехода на сайт. Измерение эффективности: бизнес получает подробную статистику по показам, кликабельности и конверсиям, что обеспечивает прозрачность расходов на рекламу.

В итоге «Яндекс Директ» помогает не просто привлечь новых клиентов, а найти тех, кто уже готов к покупке, кто находится в активном поиске решения своей проблемы, кто ждет, когда бизнес расскажет о себе. Он устраняет барьер между бизнесом и клиентом, превращая потенциальный спрос в реальные продажи.

Анастасия Тихонова, руководитель стратегического маркетинга «Яндекс Рекламы»: Мы стремимся к тому, чтобы для малого бизнеса «Яндекс Директ» был простым и эффективным сервисом для продвижения в интернете. Поэтому так важно было донести до предпринимателей этой кампанией, что обновлённая версия продукта максимально упрощает процесс запуска рекламы, подбирая оптимальные настройки и направляя бюджет на те объявления, которые приводят больше клиентов.

Ключевые преимущества для предпринимателей

Рекламу легко настроить самостоятельно. Многие предприниматели боятся, что для настройки рекламы нужно иметь специальный опыт или специалиста. Но в «Директе» все устроено максимально просто, и запуск рекламы займет не более 15 минут.

Многие предприниматели боятся, что для настройки рекламы нужно иметь специальный опыт или специалиста. Но в «Директе» все устроено максимально просто, и запуск рекламы займет не более 15 минут. Можно использовать любую ссылку. Не у всех малых бизнесов есть полноценный сайт, но это не проблема. Для запуска рекламы можно использовать ссылку на сайт, соцсеть или маркетплейс, а также профиль в «Яндекс Картах».

Не у всех малых бизнесов есть полноценный сайт, но это не проблема. Для запуска рекламы можно использовать ссылку на сайт, соцсеть или маркетплейс, а также профиль в «Яндекс Картах». Запуск рекламы всего за несколько шагов — быстро и интуитивно понятно. Есть удобные подсказки на каждом этапе, и «Директ» сам подберет оптимальные настройки для продвижения в интернете.

Есть удобные подсказки на каждом этапе, и «Директ» сам подберет оптимальные настройки для продвижения в интернете. Подходит для любого бизнеса — онлайн или офлайн, товары или услуги — неважно, чем занимается предприниматель, у «Яндекс Директа» найдется подходящий инструментарий для продвижения любого типа бизнеса.

— онлайн или офлайн, товары или услуги — неважно, чем занимается предприниматель, у «Яндекс Директа» найдется подходящий инструментарий для продвижения любого типа бизнеса. Помогает привлекать клиентов — устраняет барьер между бизнесом и потенциальными клиентами, показывая рекламу релевантной аудитории.

«Яндекс Директ» запустил рекламную кампанию, которая не только знакомит с возможностями сервиса, но и наглядно доказывает важность креатива в маркетинге. Благодаря удобству настройки, широким возможностям и запоминающемуся дизайну этот проект стал одним из самых ярких в этом году.

Состав творческой группы

«Яндекс Директ» (клиент)

СМО рекламных продуктов Яндекса: Алексей Горбатенко

Руководитель стратегического маркетинга: Анастасия Тихонова

Руководитель маркетинга малого бизнеса: Ольга Кудинова

Команда маркетинговых коммуникаций: Дарья Елкина, Татьяна Щипанова

Команда продюсеров: Евгения Боянова, Софья Черная

Команда дизайна: Максим Вольхин, Дарья Захаркина, Полина Вырина, Илья Васькин, Алексей Астрашабов

Максим Ежов и Андрей Тимохин (креатив)

Stereotactic (продакшн)