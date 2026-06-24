«Яндекс» борется за бренд «Прагма»

Суд по интеллектуальным правам рассмотрел иск «Яндекс» к компании «БАЛ» о досрочном прекращении правовой охраны ряда товарных знаков, включая обозначение «Прагма».

Компания требует аннулировать регистрацию нескольких брендов, зарегистрированных в различных классах товаров и услуг, ссылаясь на их неиспользование. Спор касается названия на русском, английском языках, а также изображения маскота.

Правообладатель товарных знаков — ООО «БАЛ», российская компания, зарегистрированная в 1999 году в Самаре, основной вид деятельности которой — посреднические услуги при операциях с недвижимостью.

«Яндекс» развивает под брендом «Прагма» собственные торговые марки, связанных с направлением «Яндекс Фабрики».

Суд установил, что при подаче иска были допущены процессуальные нарушения. В частности, к заявлению не были приложены документы, подтверждающие уплату госпошлины, а также доказательства направления копий иска всем участникам процесса. В результате заявление пока оставлено без движения.

Ранее СИП полностью аннулировал товарный знак «ВПР», принадлежавший издательству «Просвещение».