Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Анастасия Речанская
Без лишних созвонов: журнал Глабикс о коммуникациях в бизнесе

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.06.2026 в 08:50

«Яндекс» борется за бренд «Прагма»

Спор о товарных знаках связан с их неиспользованием

Суд по интеллектуальным правам рассмотрел иск «Яндекс» к компании «БАЛ» о досрочном прекращении правовой охраны ряда товарных знаков, включая обозначение «Прагма».

Компания требует аннулировать регистрацию нескольких брендов, зарегистрированных в различных классах товаров и услуг, ссылаясь на их неиспользование. Спор касается названия на русском, английском языках, а также изображения маскота.

Правообладатель товарных знаков — ООО «БАЛ», российская компания, зарегистрированная в 1999 году в Самаре, основной вид деятельности которой — посреднические услуги при операциях с недвижимостью.

«Яндекс» развивает под брендом «Прагма» собственные торговые марки, связанных с направлением «Яндекс Фабрики».

Суд установил, что при подаче иска были допущены процессуальные нарушения. В частности, к заявлению не были приложены документы, подтверждающие уплату госпошлины, а также доказательства направления копий иска всем участникам процесса. В результате заявление пока оставлено без движения.

Ранее СИП полностью аннулировал товарный знак «ВПР», принадлежавший издательству «Просвещение».

Юлия Топольская
Яндекс СИП
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.