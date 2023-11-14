Yandex N.V. задумалась о продаже всех своих российских активов

Голландский холдинг Yandex N.V. может продать все свои российские активы, а не только контрольный пакет акций. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. В самой компании, которая уже несколько месяцев работает над корпоративной реструктуризацией, отказались от комментариев.

Реструктуризация направлена на возврат части средств акционеров за счёт продажи основных российских бизнесов, приносящих доход. В их числе поисковые сервисы и службы такси. Затем Yandex N.V. планирует развивать четыре других направления бизнеса на международном уровне.

Осенью руководство и акционеры «Яндекса» активизировали переговоры по привлечению стратегических инвесторов в капитал российской компании. Контрольный пакет акций может перейти консорциуму инвесторов. Каждый из них получит по 7,28%.

Сообщалось, что Yandex N.V. создаст российскую дочернюю компанию — субхолдинг. Доля в нём будет продана группе российских инвесторов.