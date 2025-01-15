Продажи билетов на «Яндекс Афише» в новогодние праздники выросли на 75%

Продажи «Яндекс Афиши» на мероприятия в новогодние праздники — с 29 декабря по 8 января — увеличились почти на 75% год к году и составили почти 3 млрд руб. Обычно столько россияне тратят на покупку билетов через сервис за месяц. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе «Яндекс Афиши».

Более 1 млрд руб. пользователи сервиса потратили на новогодние представления, еще 1,5 млрд руб. в совокупности составили продажи билетов на концерты, в театр и кино. Выступления стендап-комиков по всей стране собрали более 100 млн руб.

2 января аналитики сервиса зафиксировали абсолютный рекорд в истории площадки по продажам за день — 181 млн руб.

Отмечается, что большую часть билетов (около 60% продаж «Яндекс Афиши») на новогодние мероприятия россияне приобрели заранее — до праздников.

«Это говорит о том, что россияне все чаще планируют развлекательную программу заранее, а также о том, что новогодние мероприятия пользуются повышенным спросом», — резюмировали в компании.

В десятку наиболее популярных событий в России (учитывалось количество заказов в новогодние праздники) вошли ледовое шоу Татьяны Навки «Щелкунчик» и премьеры фильмов «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь».

Топ-10 наиболее популярных событий в России

Кинофильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» (Москва) Ледовое шоу Татьяны Навки «Щелкунчик» (Москва) Кинофильм «Финист. Первый богатырь» (Москва) Каток в Парке Горького (Москва) Ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» (Санкт-Петербург) Каток «Лёд» в парке Сокольники (Москва) Кинофильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» (Санкт-Петербург) Кинофильм «Ёлки 11» (Москва) Шоу «Стойкий оловянный солдатик» (Санкт-Петербург) Мюзикл «Последняя сказка» (Москва)

Не зрелищами едиными

В «Яндекс Маркете» рассказали Sostav, что россияне выбирали в январские праздники на маркетплейсе.

Чаще всего покупатели сервиса добавляли в списки ― тематические подборки с товарами ― корзины, коробки и органайзеры, сумки и елочные игрушки. Также среди популярных товаров оказались серьги и конструкторы.

Интерес к этим категориям отразился на росте покупок на «Маркете». Так, с 1 по 9 января продажи товаров для организации пространства выросли в два раза по сравнению с прошлым годом, а елочных игрушек ― в 1,6 раза.

Как пояснили в компании, тренд может быть связан с тем, что многие пользователи создают подборки товаров для будущих покупок. В декабре эти товары тоже были в списке популярных, хотя и оказались ниже в рейтинге. Тогда покупатели активнее добавляли в списки одежду: футболки, майки и топы.