«Яндекс» увеличил рекламную выручку на 45% в третьем квартале

Во третьем квартале 2022 года выручка «Яндекса» от продажи интернет-рекламы в сегменте «Поиска и портала» выросла на 45% год к году, составив 60,9 млрд руб. Как пояснили Sostav в пресс-службе компании, после деконсолидации сервиса «Дзен», почти все рекламные доходы «Яндекса» будут приходиться на этот сегмент.

Квартальная выручка компании увеличилась на 46% в годовом выражении — до 133,2 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль составила 5 млрд руб.

«Поиск и портал»

По итогам девяти месяцев выручка направления «Поиска и портала», которое включает «Поиск», геосервисы, «Яндекс 360», «Погоду», «Новости» (до 12 сентября 2022 года, когда была завершена деконсолидация сервиса), «Путешествия», голосового помощника «Алису» и ряд других площадок в России, Беларуси и Казахстане, достигла почти 155 млдр руб. — больше на 34%, чем за аналогичный период прошлого года.

В компании рост связывают «с хорошими результатами» «Рекламной сети Яндекса» (РСЯ) и основного бизнеса — «Поиска», достигнутыми за счёт развития рекламных технологий и продуктов, «особенно в сегментах электронной коммерции и малого и среднего бизнеса». На рост также повлияли изменения конкурентной среды, благодаря которым рыночная доля «Яндекса» выросла относительно 2021 года, отмечают в компании.

«Сегмент малого и среднего бизнеса внёс наибольший вклад в рост выручки, однако и крупные клиенты, обычно увеличивающие рекламные бюджеты к концу года, постепенно начали восстанавливать свою активность», — довавили в «Яндексе».

Согласно отчёту, общая поисковая доля «Яндекса» в третьем квартале составила 62% (больше на 2,7 п.п. год к году). По данным аналитического сервиса «Яндекс Радар», поисковая доля на Android выросла на 3,1 п.п., до 61,9%, на iOS — до 48,3% (рост на 5,5 п.п.). Доля поисковых запросов с мобильных устройств составила 69,3% от всех поисковых запросов к «Яндексу». Трафик с мобильных устройств обеспечил 59,6% выручки от продажи рекламы на странице результатов поиска, уточнили в компании.

Рентабельность скорректированного показателя EBITDA направления «Поиск и портал» в третьем квартале достигла 55,5% по сравнению с 50% в третьем квартале 2021 года. Как отмечают в компании, на рост рентабельности в основном повлияли оптимизация рекламных и маркетинговых расходов (включая перенос расходов на будущие периоды), положительный эффект от исключения корпоративных расходов из скорректированного показателя EBITDA сегментов, а также эффект положительного операционного рычага на фоне значительного роста выручки.

«Эти факторы позволили компенсировать умеренный негативный эффект, вызванный отделением «Новостей» и «Дзена» (с учётом того, что их деконсолидация состоялась незадолго до конца квартала), а также снижение прибыли из-за включения в расчёт скорректированного показателя EBITDA компенсационных расходов, связанных с выплатой сотрудникам дополнительных денежных вознаграждений взамен невозможных к реализации опционов», — говорится в отчёте.

Электронная коммерция и фудтех

Товарооборот на сервисах электронной коммерции («Маркет», «Лавка» в России и доставка продуктов в «Еде») в третьем квартале вырос на 73% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал прошлого года, составив 72,5 млрд руб. За девять месяцев показатель увеличился почти в два раза и достиг 195,6 млрд руб. Delivery Club стал частью бизнеса «Яндекс» 8 сентября 2022 года. Показатели сервиса отражены в отчётности «Яндекса» только с даты закрытия сделки.

Товарооборот «Яндекс Маркета» в третьем квартале увеличился на 78%. Доля товарооборота (GMV) сторонних продавцов «Маркета» достигла 83%, в третьем квартале 2021 года этот показатель составлял 78%. Количество активных покупателей площадки выросло на 49%, до 12,5 млн, по сравнению с аналогичным показателем год назад. Количество активных продавцов выросло на 98% год к году, до 35 тыс.

Спрос на доставку готовой еды остаётся высоким. Оборот (GMV) доставки готовой еды из ресторанов в сервисах «Еда» и Delivery Club (с 8 сентября) в третьем квартале вырос на 62% год к году. При этом GMV доставки из ресторанов через «Еду» вырос на 28%.

«Плюс и развлекательные сервисы»

В сегмент «Плюс и развлекательные сервисы» входят единая подписка на сервисы «Яндекса» — «Плюс», «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Яндекс Афиша», а также продюсерский центр «Яндекс Студия».

Количество подписчиков «Плюса» выросло на 53%, до 15,8 млн человек в третьем квартале 2022 года. Выручка сегмента выросла на 81%, до 7,8 млрд рублей. В компании отмечают, что рост в основном был вызван увеличением доходов от продаж единой подписки на сервисы «Яндекса» на фоне роста общего числа платящих подписчиков и средней выручки от одного подписчика, а также хорошей динамикой других доходов, в том числе от продажи лицензий.

Во втором квартале 2022 года выручка «Яндекса» от продажи интернет-рекламы выросла на 22% год к году, составив 48,4 млрд руб. Общий доход увеличился на 45% по сравнению с прошлым годом и достиг 117,7 млрд руб. За шеть месяцев 2022 года выручка корпорации выросла на 45% год к году и составила 223,8 млрд руб.