«Яндекс 360» возглавил рейтинг российских SaaS-компаний

Аналитический проект SaaS Rating представил топ крупнейших российских SaaS-компаний за 2024 год. Первое место в списке занял «Яндекс 360» с выручкой 12,4 млрд руб. На второй строчке «Битрикс24» (5,36 млрд руб.), на третьей — Travelline (4,89 млрд руб.). Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Яндекса».

В топ-10 также вошли iiko, группа компаний Smartway, Mindbox, Tilda, Wazzup, MPSTATS и amoCRM.

В исследовании участвовали 68 игроков рынка, их суммарная выручка составила почти 72 млрд руб. В список включили компании, выручка которых превышает 200 млн руб. в год.

По данным российской профессиональной ассоциации облачных технологий (RCCPA), решения, заменяющие иностранные инструменты (например, аналоги Miro, Jira, Slack, Zendesk), пока не достигли значительных показателей по выручке. Рост в этом сегменте ожидается в текущем году, когда завершатся проекты по миграции корпоративных клиентов.

Продолжает расти сектор коммуникаций в мессенджерах: звонки теряют популярность, а чат стал стандартом общения с клиентами. Развиваются отраслевые решения в сегментах бизнес-тревела, управления отелями и общепита.

Роман Королев, коммерческий директор «Яндекс 360»: Рост выручки крупнейших российских SaaS-компаний на фоне глобальных вызовов свидетельствует о зрелости рынка и устойчивости местных решений. Важнейшие тренды — это продолжающаяся миграция на отечественные сервисы, развитие отраслевых решений и рост спроса на коммуникационные инструменты, что подтверждает стабильность и перспективность рынка облачных технологий в России.

В 2025 году «Яндекс» впервые опубликовал данные по категориям SaaS, IaaS и другим направлениям и представил финансовые результаты. Это позволило аналитикам включить «Яндекс 360» в рейтинг ведущих SaaS-компаний в России.

Ранее стало известно, что «Яндекс 360» открыл сервис интерактивных досок всем корпоративным клиентам.