«Яндекс» раскрыл выручку технологического подразделения

В 2024 году совокупная выручка Yandex B2B Tech составила 32,2 млрд руб., увеличившись на 48,4% по сравнению с 2023 годом. Это в 2,4 раза больше, чем у основного конкурента — VK Tech, сообщает РБК.

Выручка Yandex Cloud увеличилась в полтора раза, до 19,8 млрд руб. Общее количество клиентов превысило 44 тыс. Доля ИИ-сервисов в общей выручке платформы по итогам 2024-го увеличилась до 5%. Генеративной моделью YandexGPT пользуются более 17 тыс. клиентов, YandexART — более 6,5 тыс.

Выручка «Яндекс 360» увеличилась почти в полтора раза, до 12,4 млрд руб. Больше половины принесли корпоративные пользователи. На конец 2024 года платными услугами «Яндекс 360» пользовались 151,5 тыс. организаций.

По предварительным подсчетам iKS-Consulting, в 2024 году объем рынка облачных услуг в России достиг 166 млрд руб. Крупнейшими игроками стали Cloud.ru, РТК-ЦОД (16,9%), Yandex Cloud (10,7%), Selectel (6,9%) и MWC (6,4%). Аналитики отметили, что Yandex B2B Tech растет быстрее рынка.

По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, Yandex B2B Tech в первую очередь конкурирует с VK Tech, а также сервисами Google и других ушедших из России компаний. При этом процент проникновения услуги пока низкий, что делает этот рынок «очень интересным».

Напомним, подразделение Yandex B2B Tech было создано в ноябре 2024 года. Тогда в компании прогнозировали, что объем рынка, на котором будет работать Yandex B2B Tech, превысит 510 млрд руб. к 2028 году.