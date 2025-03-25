«Яндекс 360» открыл сервис интерактивных досок всем корпоративным клиентам

«Яндекс 360» (входит в бизнес-группу Yandex B2B Tech) добавил новые инструменты для совместной работы корпоративных клиентов, а также встроил ИИ-технологии в ключевые сервисы. Теперь компании любого размера смогут пользоваться интерактивными «Яндекс Досками» в облаке, а ИИ-функции «Почты» и «Телемоста» — ускорят разбор писем и подведут итоги встреч. Об этом Sostav сообщили в компании.

Там напомнили, что ранее сервис для совместной работы с онлайн-досками «Яндекс Доски» был доступен только крупному бизнесу по модели on-premises. Крупным компаниям «Яндекс 360» предложит набор инструментов для администрирования и управления безопасностью, включая ролевую модель и гибкие настройки двухфакторной аутентификации.

В корпоративной «Почте» заработает «Нейрофильтр» — инструмент на основе YandexGPT. Он составляет дайджест важных писем за неделю. В сервисе видеовстреч «Телемост» появится функция суммаризации. Нейросеть расшифрует все, о чем говорили участники встречи, и составит для них конспект с ключевыми тезисами.

Обновленные тарифы для малого и среднего бизнеса начнут действовать с 15 апреля, а для крупных компаний — с 26 мая 2025 года.

О том, что «Яндекс 360» планирует внедрить опцию расширенной саммаризации в сервис видео-конференц-связи «Телемост», а также создать нейропомощника и интегрировать его в виртуальный офис, рассказывал директор по продажам «Яндекс 360» для бизнеса Роман Королев в октябре 2024 года.