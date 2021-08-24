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24.08.2021 в 15:30

Xiaomi уйдет от бренда Mi

Большинство продуктов переименуют в Xiaomi

Xiaomi постепенно откажется от товарного знака Mi. Продукты, выпущенные под этим брендом, переименуют в Xiaomi. Изменение призвано сократить разрыв в восприятии бренда и его продуктов, сообщает The Verge со ссылкой на представителя компании.

При этом логотип бренда Mi будет по-прежнему использоваться в магазинах Xiaomi Mi Home. Новый смартфон из серии Mi Mix уже имеет название Xiaomi Mix 4 — это стало предвестником перехода на новую структуру брендов, полагают в издании.

Бренд Mi использовался преимущественно на западных рынках, предположительно по причинам удобства произношения. По информации The Verge, в Китае модель телефонов Mi 11 уже называют Xiaomi 11.

Компания также сохранит бренд Redmi. По словам представителя Xiaomi, продукты материнского бренда более высокотехнологичны, а продукты Redmi — более доступны и нацелены на молодую аудиторию.

В начале месяца Xiaomi представила новый продукт — робопса собственной разработки. CyberDog реагирует на голосовые команды, следует за своим владельцем, оснащен GPS, камерами и сенсорными датчиками.

xiaomi mi
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