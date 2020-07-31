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31.07.2020 в 06:15

Xiaomi представила новинки для комфортной жизни

От наушников до электросамокатов

Xiaomi Corporation представила новинки гаджетов и экосистемы на офлайн-презентации в Москве. «Распаковку» новинки провел известный техноблогер Арсений Петров.

Среди новинок всего один смартфон — Redmi 9. Новинку компания назвала «переосмыслением» смартфонов доступного сегмента: он оснащен дисплеем в 6,53 дюйма, четырьмя камерами, искусственным интеллектом, работает на базе процессора MediaTekHelio G80 SoC.

Главной премьерой стал медиаплеер Mi TV Stick — стриминговое устройство в виде флеш-накопителя на базе Android TV с функцией Chromecast. При подключении к телевизору устройство превращает его в Smart TV. В комплекте с приставкой поставляется пульт, который имеет быстрый доступ к сервисам Google Assistant, Netflix и Prime Audio.

Среди гаджетов также были анонсированы фитнес-браслет Mi Smart Band 5, оснащенный двумя «фишками» — магнитным зарядным устройством и возможностью делать фото с экрана часов, и две модели беспроводных наушников с сенсорным управлением Mi True Wireless Earphones 2 (2S).

Для городской среды компания в скором времени выпустит в продажу три вида электросамокатов от 27 990 до 46 990 рублей. Кроме того, на презентации был представлен игровой монитор Mi Curved Gaming Monitor с диагональю 34 дюйма.

Отвечая на вопросы пользователей, представители компании отметили, что в этом году ожидаются «необычные новинки», в частности, смартфоны, а вопрос о создании собственной игровой приставки в Xiaomi пока не стоит. К началу года 25% проданных в России смартфонов приходились на Xiaomi, таким образом, компания вышла в лидеры по онлайн-продажам.

Также стало известно, что компания Apple в этом году планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже обычного. Ожидается, что новые iPhone появятся в октябре, а не в сентябре, как обычно.

xiaomi анонс новинок
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