Маркетинг без иностранного акцента: зачем российской индустрии свои фреймворки

Юрий Панов, генеральный директор блока «Медиа» ГК «Родная Речь», рассказал Sostav о том, чего западные фреймворки не видят в российской аудитории и почему индустрии нужны свои инструменты.

Важная оговорка: Россия неоднородна, поэтому дальше речь пойдет прежде всего о массовой аудитории федеральных брендов, а не о нишевых сегментах.

Почему западные фреймворки не всегда работают в российском маркетинге?

Фреймворков для описания бренда и поведения людей десятки, и большинство из них придумали на Западе во второй половине XX века. Среди самых известных — Brand Key, который разработали в Unilever, концепция purpose (предназначение бренда) и 12 архетипов Кэрол Пирсон.

У них общая отправная точка: они ориентированы на индивидуалиста, для которого максимизация его личных выгод и удовольствий — важнейшая цель. Немного утрирую, но лишь немного.

Но где в этой логике место «своим», справедливости, готовности бренда поступить по совести, даже когда это невыгодно для него прямо сейчас? Для российской аудитории такой выбор — это часто не мелочь, а наоборот, главное. Поэтому на четыре базовых вопроса маркетинга в России могут быть свои ответы.

К какому «я» обращается бренд: к отдельному человеку или к члену своего круга?

Что оправдывает выбор: выгода, удовольствие или то, что это правильно?

Что делает бренд более искренним: соблюдение правил или честность по-человечески?

Как до человека доходит смысл: из слов или из ситуации и интонации?

Чтобы найти ответы, я опирался на работы Герта Хофстеде, Дмитрия Лихачева, Эдварда Холла и Шалома Шварца и выделил четыре культурные оси.

Оси, по которым мы расходимся

«Я» или «мы». В российском контексте человек определяет себя через круг своих — людей и группы, с которыми себя ассоциирует. Индекс индивидуализма по Хофстеде в США — 91, в Великобритании — 89, в России — 39, разрыв больше чем вдвое. Бренду мало обращаться к человеку как к индивидуальности: нужно понимать, частью какого круга он хочет быть и за какую свою роль в нем бьется.

«Ты этого достойна» не всегда работает. Индекс «естественности» удовольствия — 20 в России против 68 в США. Удовольствия самого по себе здесь часто мало, чтобы решиться на покупку: «нашему» человеку нужно моральное оправдание, понимание, почему этот выбор правильный.

Справедливость важнее правил. В русской культурной традиции, о которой писал в том числе Дмитрий Лихачев, различают правду-закон, где главное — процедура, и правду-справедливость, где решает человеческая правота. В конфликте соблюденного регламента часто мало: человек ждет, что с ним поступят по-человечески, а все SLAs (service level agreements) и RTBs (reasons to believe) без этого мало что значат.

Контекст важнее сообщения. Модель Холла делит культуры на низкоконтекстные (где основной смысл несет сам текст) и высококонтекстные (где к тексту добавляются подтекст, ситуация, интонация). Россию относят ко второму типу, поэтому бренду приходится отвечать еще и за окружение, в котором его сообщение услышат. Поле message в брифе без раздела brand experience работает далеко не так эффективно.

Чего не хватает четырем осям

Четыре оси помогают понять, чем российский контекст отличается от западного, но не дают фигур — персонажей, которые задают характер бренда, формируют его поведение.

Например, западный премиум часто строится через архетип Ruler (правитель) — через власть и дистанцию. В российской традиции премиальность, на мой взгляд, считывается иначе: через щедрость и размах, но без демонстрации превосходства.

Это не русифицированный «Правитель», а «Купец» — фигура, выросшая из российской культурной почвы без прямого аналога на Западе. И таких фигур двенадцать.

Колесо российских архетипов

Модель описывает характерных для российской культуры персонажей и их отношения. Она строится на пяти принципах.

Культурная укорененность. Архетипы взяты из русской литературы, фольклора и истории. У Пирсон источник другой — универсальная психология.

Оппозиция через диаметр. У каждого архетипа есть антагонист — фигура, которая строит смысл через противоположную логику. Иерархии в колесе нет, ни один архетип не важнее другого: это система напряжений.

Три оси русского кода. Двенадцать архетипов складываются в три измерения:

Ось «Силы» — «Порядок» ↔ «Вольница»;

Ось «Материи» — «Плоть» ↔ «Дух»;

Ось «Дистанции» — Корни ↔ «Путь».

Главное отличие от модели Кэрол Пирсон — Ось «Материи». Напряжение между плотью и духом в западных моделях не выделено как отдельная ось. Поэтому переименовать фигуры по-русски мало: западная рамка не фиксирует это измерение.

Исторический материал. Каждая фигура опирается на конкретных героев культурных текстов — от Ильи Муромца до чеховских интеллигентов.

Открытость к динамике. Архетипы не статичны: одни со временем усиливаются, другие слабеют или меняются.

От архетипов — к целостной модели бренда

Колесо отвечает на вопрос: «Кто этот бренд?» Но остается вопрос: как описать бренд целиком так, чтобы описание не рассыпалось на четыре оси и двенадцать фигур? В понедельник утром бренд-стратегу нужно что-то, что помещается на один слайд и что можно отдать клиенту.

Поэтому мы собираем модель «Ново Слово», пока в статусе драфта. Она устроена как геологический разрез: сверху — то, что видно, внизу — то, из чего все выросло.

Атмосфера — верхний слой:

речь — как бренд говорит;

поступки — что он делает, даже если не обязан делать;

контекст — что бренд достраивает вокруг сказанного.

Смысловые слои — то, что определяет верхний слой:

против какой несправедливости бренд борется;

почему и чем выбор в его пользу морально оправдан;

что такое «круг своих» и как бренд помогает человеку чувствовать принадлежность к нему.

Ядро — правда. То, что бренд готов сказать вслух, даже когда это неудобно. Имеется в виду правда-справедливость. На западный purpose с его «мы делаем мир лучше» это похоже мало.

Смысл упражнения не в том, чтобы перевести Brand Key на русский язык, а в том, чтобы собрать инструмент с вопросами, которых в нем нет. Модель пока сырая, но она станет лучше в той мере, в какой ее будут проверять на реальных брифах.

Пора строить свою школу

Тридцать лет российский маркетинг был филиалом чужой школы, и при том хорошим: мы быстро учились, брали Каннских львов, осваивали инструменты лучше многих. Но филиал не создает знание — он его применяет.

Уход глобальных сетей я не считаю обрывом связи с источником. Скорее, это условие, при котором наконец можно задать вопрос, бессмысленный внутри филиала: а как надо-то?

Школа — это традиция: свои инструменты и язык описания, авторы, которые спорят друг с другом, и ошибки, на которых учится следующее поколение. У страны, которая дала миру Станиславского и Выготского, нет оснований считать, что в маркетинге она способна только применять чужое.

Школа создается работой: одни пишут первые модели, другие публично их разбирают и рассказывают, где модели сломались на практике. Работа эта медленная и не всегда красивая. Но доверие возникает от совпадения смыслов, со школой — ровно так же.