«Билайн Adtech» и Gradius договорились о сотрудничестве в сфере рекламных технологий

«Билайн Adtech», рекламные технологии Билайн, и российская рекламно-аналитическая платформа Gradius, размещающая рекламу в ответах ИИ-сервисов, договорились о развитии сотрудничества в области рекламных технологий. Партнёрство направлено на интеграцию технологических решений, развитие инструментов таргетирования и расширение возможностей продвижения в ИИ-сервисах для рекламодателей.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет кросс-платформенный запуск рекламных кампаний. В перспективе это может расширить доступ к новым рекламным форматам.

Компании также намерены развивать технологическое взаимодействие в области анализа данных для повышения эффективности таргетирования и создания совместных рекламных продуктов. Партнерство будет развиваться поэтапно с учетом технической и коммерческой оценки потенциальных решений.

Отдельным направлением взаимодействия станет обмен отраслевой экспертизой и развитие совместных инициатив в области ИИ.

Никита Фоминов, CEO «Билайн Adtech»: Развитие рекламного рынка сегодня во многом связано с возможностью объединять технологии и инструменты разных платформ для создания эффективного медиамикса. Для рекламодателей все большее значение имеют не только новые каналы продвижения, но и возможность эффективно управлять кампаниями, работать с данными и оценивать результаты продвижения. Мы видим перспективы в развитии кросс-платформенных рекламных решений и расширении возможностей таргетирования. Сотрудничество с Gradius позволит нам изучить новые технологические подходы и оценить потенциал их применения для решения задачи рекламодателей.