Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Маркетплейс цветов и подарков Флаувау

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
12.11.2026 в 18:15

«Билайн Adtech» и Gradius договорились о сотрудничестве в сфере рекламных технологий

Кросс-платформенные запуски, новый таргетинг и реклама в ИИ-сервисах: детали стратегического взаимодействия

«Билайн Adtech», рекламные технологии Билайн, и российская рекламно-аналитическая платформа Gradius, размещающая рекламу в ответах ИИ-сервисов, договорились о развитии сотрудничества в области рекламных технологий. Партнёрство направлено на интеграцию технологических решений, развитие инструментов таргетирования и расширение возможностей продвижения в ИИ-сервисах для рекламодателей.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет кросс-платформенный запуск рекламных кампаний. В перспективе это может расширить доступ к новым рекламным форматам.

Компании также намерены развивать технологическое взаимодействие в области анализа данных для повышения эффективности таргетирования и создания совместных рекламных продуктов. Партнерство будет развиваться поэтапно с учетом технической и коммерческой оценки потенциальных решений.

Отдельным направлением взаимодействия станет обмен отраслевой экспертизой и развитие совместных инициатив в области ИИ.

Никита Фоминов, CEO «Билайн Adtech»:

Развитие рекламного рынка сегодня во многом связано с возможностью объединять технологии и инструменты разных платформ для создания эффективного медиамикса. Для рекламодателей все большее значение имеют не только новые каналы продвижения, но и возможность эффективно управлять кампаниями, работать с данными и оценивать результаты продвижения.

Мы видим перспективы в развитии кросс-платформенных рекламных решений и расширении возможностей таргетирования. Сотрудничество с Gradius позволит нам изучить новые технологические подходы и оценить потенциал их применения для решения задачи рекламодателей.

Кирилл Сараев, сооснователь и руководитель продуктового направления Gradius:

Мы развиваем принципиально новую точку контакта и формируем новую ценность для медиасплита российских компаний. Реклама в ИИ-сервисах не является безусловным перформанс-инструментом. ИИ-диалог не рекламная лента: человек раскрывает чат и ожидает помощи, решения собственных задач. Наша задача — не заполнить разговор рекламой, а показывать коммерческий контент только там, где его ждут, без давления на пользователя. Это совершенно новая культура, которой предстоит научиться.

Нам интересно технологическое сотрудничество с «Билайн Adtech», впереди за нами решения, которые сформируют новый рынок рекламы. При этом нам важно полагаться на опыт и данные лидеров индустрии.

Билайн AdTech Gradius
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Технологии
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.