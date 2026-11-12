«Билайн Adtech» и Gradius договорились о сотрудничестве в сфере рекламных технологий

«Билайн Adtech», рекламные технологии Билайн, и российская рекламно-аналитическая платформа Gradius, размещающая рекламу в ответах ИИ-сервисов, договорились о развитии сотрудничества в области рекламных технологий. Партнёрство направлено на интеграцию технологических решений, развитие инструментов таргетирования и расширение возможностей продвижения в ИИ-сервисах для рекламодателей.
Одним из ключевых направлений сотрудничества станет кросс-платформенный запуск рекламных кампаний. В перспективе это может расширить доступ к новым рекламным форматам.
Компании также намерены развивать технологическое взаимодействие в области анализа данных для повышения эффективности таргетирования и создания совместных рекламных продуктов. Партнерство будет развиваться поэтапно с учетом технической и коммерческой оценки потенциальных решений.
Отдельным направлением взаимодействия станет обмен отраслевой экспертизой и развитие совместных инициатив в области ИИ.
Никита Фоминов, CEO «Билайн Adtech»:
Развитие рекламного рынка сегодня во многом связано с возможностью объединять технологии и инструменты разных платформ для создания эффективного медиамикса. Для рекламодателей все большее значение имеют не только новые каналы продвижения, но и возможность эффективно управлять кампаниями, работать с данными и оценивать результаты продвижения.
Мы видим перспективы в развитии кросс-платформенных рекламных решений и расширении возможностей таргетирования. Сотрудничество с Gradius позволит нам изучить новые технологические подходы и оценить потенциал их применения для решения задачи рекламодателей.
Кирилл Сараев, сооснователь и руководитель продуктового направления Gradius:
Мы развиваем принципиально новую точку контакта и формируем новую ценность для медиасплита российских компаний. Реклама в ИИ-сервисах не является безусловным перформанс-инструментом. ИИ-диалог не рекламная лента: человек раскрывает чат и ожидает помощи, решения собственных задач. Наша задача — не заполнить разговор рекламой, а показывать коммерческий контент только там, где его ждут, без давления на пользователя. Это совершенно новая культура, которой предстоит научиться.
Нам интересно технологическое сотрудничество с «Билайн Adtech», впереди за нами решения, которые сформируют новый рынок рекламы. При этом нам важно полагаться на опыт и данные лидеров индустрии.