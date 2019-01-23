Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
+2
Поста
Форум
+11
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
23.01.2019 в 16:15

Xiaomi показала складной смартфон

Президент компании в Twitter продемонстрировал прототип нового устройства

Depositphotos

В Twitter появилось официальное видео, в котором президент Xiaomi Лин Бин демонстрирует складной смартфон с гибким экраном.

Отличие складного телефона Xiaomi от моделей, анонсируемых другими производителями, в том, что он делится на три панели, одна из которых становится фронтальной, а две другие складываются позади неё. В качестве возможных вариантов названия устройства фигурируют Dual Flex или MIX Flex.

Лин Бин сопроводил видео небольшим комментарием, в котором отметил, что, несмотря на все сложности, которые были с защитным покрытием дисплея, самим дисплеем и механизмом трансформации, устройство готово и, наверняка, станет первым в мире складным смартфоном, экран которого сгибается с двух сторон. Других подробностей об устройстве он не раскрыл.

Ранее смартфон со складным дисплеем анонсировали компании Samsung и Apple. «Яблочная» корпорация уже запатентовала технологию сгибаемого экрана, которая необходима для создания складного устройства. А Samsung назвала свою технологию гибкого дисплея Infinity Flex и намерена начать массовое производство гибких дисплеев уже в ближайшее время.

xiaomi
Обсудить с другими читателями:
Технологии
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.