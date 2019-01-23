Xiaomi показала складной смартфон

В Twitter появилось официальное видео, в котором президент Xiaomi Лин Бин демонстрирует складной смартфон с гибким экраном.

Отличие складного телефона Xiaomi от моделей, анонсируемых другими производителями, в том, что он делится на три панели, одна из которых становится фронтальной, а две другие складываются позади неё. В качестве возможных вариантов названия устройства фигурируют Dual Flex или MIX Flex.

Лин Бин сопроводил видео небольшим комментарием, в котором отметил, что, несмотря на все сложности, которые были с защитным покрытием дисплея, самим дисплеем и механизмом трансформации, устройство готово и, наверняка, станет первым в мире складным смартфоном, экран которого сгибается с двух сторон. Других подробностей об устройстве он не раскрыл.

Ранее смартфон со складным дисплеем анонсировали компании Samsung и Apple. «Яблочная» корпорация уже запатентовала технологию сгибаемого экрана, которая необходима для создания складного устройства. А Samsung назвала свою технологию гибкого дисплея Infinity Flex и намерена начать массовое производство гибких дисплеев уже в ближайшее время.