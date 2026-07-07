X5 вернет продукцию Великолукского мясокомбината в свои торговые сети

Группа X5, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», вернет в продажу продукцию Великолукского мясокомбината. Продажи товаров накануне были временно заблокированы из-за появившейся информации о содержании в них запрещенной добавки. Об этом пишет РБК.

Сообщалось, что в сосисках и сардельках Великолукского мясокомбината нашли «мясной клей» — микробную трансглютаминазу, которая соединяет белки и делает структуру продукта более плотной. Добавка запрещена на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), она может нарушать работу кишечника и влиять на развитие аутоиммунных заболеваний.

X5 запросила документы и провела дополнительную проверку продукции Великолукского мясокомбината. Компания не выявила нарушений и сообщила, что продолжит продажу товаров производителя в своих торговых сетях.

Гендиректор Великолукского мясокомбината Ольга Кузьмина рассказала, что продукцию компании не убирали с полок. Накануне она сообщала, что на предприятии действует многоуровневая система производственного контроля, которая исключает возможность использования незаявленных ингредиентов.