X5 временно заблокирует продажи товаров Великолукского мясокомбината в своих торговых сетях

UPD: Руководство Великолукского комбината в разговоре с РБК опровергло наличие «мясного клея» в своей продукции. В компании заявили, что на предприятии действует многоуровневая система производственного контроля, которая исключает возможность использования незаявленных ингредиентов.

Группа X5, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», заблокирует продажи продукции Великолукского мясокомбината до получения результатов лабораторных исследований. Об этом пишет ТАСС.

Telegram-канал Shot ранее сообщал, что в сосисках и сардельках Великолукского мясокомбината нашли «мясной клей» — микробную трансглютаминазу, которая соединяет белки и делает структуру продукта более плотной. Добавка запрещена на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), она может нарушать работу кишечника и влиять на развитие аутоиммунных заболеваний.

Продукцию Великолукского мясокомбината проверили в Тамбове, Перми и Свердловской области. Добавку нашли в «Сосисках молочных ГОСТ», свиных и говяжьих сардельках.

«Торговые сети Х5 не получали письма от Роспотребнадзора по поводу товаров этого производителя. Мы отправим продукцию на лабораторные исследования, до получения результатов продажи товара будут временно заблокированы», — рассказали агентству в пресс-службе в Х5.