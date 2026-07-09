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09.07.2026 в 13:10

«X5 Медиа» день в «Сфере» — семейное мероприятие для всех, кто работает в рекламе

Гостей ждут деловая программа, нетворкинг, активности от Food.ru и «X5 Блогер»

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КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5 ПАО | x5media.ru
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17 июля «X5 Медиа» приглашает специалистов из сферы рекламы, маркетинга, медиа, контента и диджитала на ежегодное семейное событие. Оно пройдет в «Сфере X5» в Парке Горького. Гостей ждет множество развлечений: от спортивных турниров и творческих мастер-классов до активностей от собственных брендов подразделения — Food.ru и «X5 Блогер», а также выступлений приглашенных экспертов.

Участники мероприятия смогут встретиться с коллегами по индустрии, обменяться опытом, обсудить интересные кейсы и тренды отрасли. «X5 Медиа» день можно будет посетить вместе с друзьями, семьей и детьми старше трех лет. Также гости смогут взять с собой домашних питомцев до 35 см в холке.

Участников утренней программы ждут фотозона от «X5 Блогер» и арт-пространство для детей. В течение всего дня будет работать детская анимация.

Дневную программу откроют спортивные активности, такие как дартс, турнир по пинг-понгу и настольные игры, творческие и кулинарные мастер-классы. Изюминкой мероприятия станет паблик-ток «X5 Блогер». Эксперты расскажут, как меняется рынок инфлюенс-маркетинга, какие форматы сотрудничества с блогерами сейчас наиболее эффективны и как брендам оценивать результат. В дискуссии примут участие эксперты из индустрии инфлюенс-маркетинга, рекламы, медиа и ретейла.

Вечером гостей ждет неформальная программа с музыкальным сетом от диджея и тимбилдинг-хором.

В течение всего дня на площадке будет работать кейтеринг, зона для нетворкинга, настольных игр, спортивных и творческих активностей, а также для прогулок с домашними животными. Участники смогут свободно перемещаться между зонами на площадке и принимать участие во всех активностях.

Организаторы разделили мероприятие на три временных слота — 10:00, 13:00 и 17:00. Посетить каждый можно бесплатно по предварительной регистрации. Также доступна регистрация на лекторий от «X5 Блогер».

Зарегистрироваться на утреннее мероприятие.
Зарегистрироваться на дневное мероприятие.
Зарегистрироваться на вечернее мероприятие.
Зарегистрироваться на паблик-ток «X5 Блогер».

X5 Медиа food.ru
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