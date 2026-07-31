Конкурс «Клуба Арт-директоров России» объявил состав жюри 22-го сезона

Конкурс «Клуба Арт-директоров России» ADCR Awards представил состав жюри 22-го сезона. В этом году работы участников будут оценивать 34 эксперта в направлениях «Реклама», «Дизайн», «Молодые креаторы» и «Студенты».

В жюри вошли креативные и дизайн-директора, арт-директора, основатели студий и агентств, представители брендов и преподаватели ведущих образовательных программ. Все они — лидеры рейтингов АКАР, лауреаты отраслевых конкурсов и победители ADCR Awards прошлых лет.

Состав жюри формируется совместно с «Клубом Арт-директоров России». Председатель каждого конкурсного блока — выборная позиция: решение о том, кто возглавит направление, также принимает rлуб. Полный состав жюри и информация об экспертах представлены на сайте конкурса.

Председателем блока «Реклама» стал креативный директор и сооснователь ZebraHero Артём Царегородцев. Одним из главных принципов работы жюри он называет ответственность за каждое принятое решение.

Вместе с ним работы участников будут оценивать представители «Восхода», After Agency, REDKEDS CA / Ogency, GG, ГК «Родная Речь», Re:evolution, GRAPE, Friends Moscow, emg, Balagan, Slava и TEMMATE.

Артём Царегородцев, креативный директор и сооснователь ZebraHero: Важно, чтобы на вопрос «почему эта работа получила именно такую оценку?» всегда был ясный и аргументированный ответ. Мы будем внимательно рассматривать каждую заявку, чтобы за привычной формой не пропустить сильную идею и тот самый бриллиант.

Блок «Дизайн» возглавил Иван Величко, креативный директор и партнёр бренд-бюро «Щука». Вместе с ним работы будут оценивать представители The Clients, ESH Gruppa, Яндекс 360, Omsky, «Паратайп», Depot Branding Agency, Dotorg, ONY, «Авито», «Супрематики», VOSK и Tuman Studio.

По словам креативного директора Depot Branding Agency Полины Сергеевой, российский рынок становится смелее, а бренды и агентства активнее экспериментируют с визуальным языком и глубже работают со смыслами. При этом высокая планка дизайна и презентации проектов уже стала нормой, поэтому удивлять жюри с каждым годом становится сложнее.

Основатель и креативный директор студии VOSK Саша Базан предлагает не формировать ожиданий заранее: «Ожидания — это враг впечатлений». Среди заявок он надеется встретить «что-нибудь неуместное»: чересчур мелкую типографику, метафору третьего порядка или неожиданную тёмную лошадку, «а лучше козлика».

Жюри направлений «Молодые креаторы» и «Студенты» возглавил Александр Алексеев, президент «Клуба Арт-директоров России».

При оценке заявок эксперты будут обращать внимание на сочетание новизны идеи и точности её реализации. Зрелость работы может проявляться как в неожиданном инсайте, меняющем взгляд на задачу, так и в переосмыслении привычной идеи через нестандартную форму.

«Важна не только идея, но и то, насколько убедительно она доведена до финала. В блоках “Молодые креаторы” и “Студенты” особенно ценится свежесть мышления», — подчеркивает Александр Алексеев.

Вместе с председателями заявки участников будут оценивать не просто эксперты в сфере дизайна, а действующие преподаватели, среди них «Британская Высшая Школа Дизайна», ENDY Education, B&D, Bang Bang Education, НИУ ВШЭ, «Щёлочь», РАНХИГС, BBDO Branding.

Прием работ на ADCR Awards продлится до 21 августа. Не упустите возможность показать свою работу лучшим креаторам страны. Подать заявку можно на сайте.

Победители 22-го сезона будут объявлены 8 октября на церемонии награждения ADCR Awards. Билеты уже доступны в продаже.