X5 Media предложил отмечать новый отраслевой праздник — День рекламы в ретейле

X5 Media объявил о создании нового отраслевого праздника — Дня рекламы в ретейле, который с этого года будет отмечаться 16 апреля. Инициатива направлена на объединение всех участников рекламного рынка — от площадок и агентств до рекламодателей — и подчеркивает важность развития ретейл-медиа. В преддверии события команда X5 Media попросила профессионалов отрасли поразмышлять о будущем этого направления. Результатами опроса Х5 Media поделился с Sostav.

Каролина Соколова, управляющий директор Х5 Media: Сегодня, 16 апреля, мы впервые отмечаем День рекламы в ретейле. Команда X5 Media создает новую отраслевую традицию, которая позволит объединить профессиональное сообщество рекламного бизнеса — тех, кто уже размещает рекламу в ретейле онлайн и офлайн и тех, кто только интересуется этим инструментом. Ретейл-медиа — один из самых быстрорастущих сегментов на рекламном рынке в России: X5 Media реализовал почти 3 тыс. рекламных размещений в digital instore и ecom в 2024 году. Появление профессионального праздника — это символ зрелости канала, а также повод для обсуждения ретейл-медиа и будущего рекламного рынка в целом.

Накануне нового праздника X5 Media обратился к участникам рынка — рекламодателям (как поставщикам торговых сетей Х5, так и нет) и представителям рекламных агентств — с просьбой поделиться своими представлениями о будущем ретейл-медиа. Согласно полученным данным, около 30% из них уже используют рекламные инструменты ретейлеров, а более 50% планируют подключиться к ним в ближайшее время.

X5 Media предложил участникам выбрать визуальный образ будущего ретейл-медиа из вариантов, сгенерированных нейросетью. Почти 46% респондентов связали перспективы развития этого направления с омниканальностью, phygital-подходом и персонализацией. По их мнению, покупатели будут взаимодействовать с рекламой через личные устройства прямо в офлайн-магазинах, получая персонализированные предложения и рекомендации на основе своих предпочтений и истории покупок в приложении ретейлера.

Около 27% участников опроса считают, что магазины будущего — как офлайн, так и онлайн — станут максимально интерактивными. Взаимодействие с продуктами будет происходить в том числе с использованием технологий дополненной реальности.

Еще 24% респондентов выбрали вариант, в котором магазины станут одной большой рекламной поверхностью, где каждая деталь пространства взаимодействует с покупателями через многочисленные диджитал-экраны.

Как отмечают участники опроса, реклама в ретейл-медиа должна вызывать яркие положительные эмоции. Так, 37% респондентов считают, что она должна восхищать, 31,5% — интриговать, 16,5% — рассмешить, а 15% отметили важность эстетической привлекательности рекламной информации.