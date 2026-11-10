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10.11.2026 в 19:00

Сеть универмагов Slava Concept начала процедуру банкротства

До конца ноября компания закроет оставшиеся магазины

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Сеть универмагов Slava Concept, продающая одежду российских дизайнеров, запустила процедуру банкротства. До конца ноября ретейлер закроет оставшиеся шесть магазинов, пишет «Коммерсантъ».

Сеть, запущенная Александром Перемятовым в 2015 году, сотрудничала с 8 тыс. брендов и располагала магазинами в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Самаре.

ООО «Объединенный вендинг», подконтрольное Перемятову, 10 ноября разместило на «Федресурсе» сообщение о намерении начать банкротство. Выручка компании в 2025 году упала на 13% год к году, до 153 млн руб., чистая прибыль — на 65%, до 9,8 млн руб. Товарный знак Slava Concept принадлежит ООО «Креативная лаборатория» Перемятова, данных о банкротстве организации нет.

В числе кредиторов «Объединенного вендинга» — две компании и шесть физлиц, которым компания должна 1,3 млн руб. В 2026 году организация была ответчиком в 12 процессах, общая сумма требований — больше 4 млн руб. Имущества должника недостаточно для погашения обязательств перед кредиторами.

Банкротство Slava concept
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