Сеть универмагов Slava Concept начала процедуру банкротства

Сеть универмагов Slava Concept, продающая одежду российских дизайнеров, запустила процедуру банкротства. До конца ноября ретейлер закроет оставшиеся шесть магазинов, пишет «Коммерсантъ».

Сеть, запущенная Александром Перемятовым в 2015 году, сотрудничала с 8 тыс. брендов и располагала магазинами в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Самаре.

ООО «Объединенный вендинг», подконтрольное Перемятову, 10 ноября разместило на «Федресурсе» сообщение о намерении начать банкротство. Выручка компании в 2025 году упала на 13% год к году, до 153 млн руб., чистая прибыль — на 65%, до 9,8 млн руб. Товарный знак Slava Concept принадлежит ООО «Креативная лаборатория» Перемятова, данных о банкротстве организации нет.

В числе кредиторов «Объединенного вендинга» — две компании и шесть физлиц, которым компания должна 1,3 млн руб. В 2026 году организация была ответчиком в 12 процессах, общая сумма требований — больше 4 млн руб. Имущества должника недостаточно для погашения обязательств перед кредиторами.