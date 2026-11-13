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13.11.2026 в 09:00

На офлайн-магазины пришлось около 70% покупок россиян в первом полугодии

До 90% онлайн-заказов в омниканальных сетях покупатели забирают самостоятельно

Физические магазины остаются основным каналом покупок для россиян. В первом полугодии 2026 года на офлайн-торговлю приходилось около 70% всех покупок. Об этом ТАСС сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов со ссылкой на оценки экспертов.

По его словам, торговые сети развивают физические магазины и цифровые сервисы как единую систему, учитывая предпочтения покупателей. В частности, до 90% онлайн-продаж омниканальных ретейлеров приходится на самовывоз из магазинов.

В ряде товарных категорий окончательное решение о покупке потребители принимают непосредственно в торговой точке. Это характерно для электроники и бытовой техники, одежды и обуви, косметики, спортивных товаров и мебели.

В этих сегментах заметен ROPO-эффект (Research Online, Purchase Offline): покупатели сначала изучают товар в интернете, а затем приобретают его в физическом магазине. Поэтому розничные сети продолжают параллельно развивать офлайн-магазины и онлайн-продажи, отметил Богданов.

По подсчетам АКИТ, общий оборот онлайн-торговли за девять месяцев вырос на 16,6% год к году, до 10,85 трлн рублей.

офлайн-магазины
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