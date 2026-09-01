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18+
01.09.2026 в 11:45

WPP сократит еще тысячу сотрудников на фоне реструктуризации

С 2025 года уже сокращено 11 тыс. рабочих мест

WPP планирует сократить до 1000 сотрудников до конца 2026 года в рамках дальнейшей реструктуризации бизнеса. Об этом сообщает Reuters.

Новые сокращения станут продолжением масштабной оптимизации холдинга: с начала 2025 года WPP уже сократил около 11 тыс. рабочих мест. На конец июня 2026 года в компании работали около 97,4 тыс. человек.

Реструктуризация связана в том числе с изменением подхода к работе после активного внедрения искусственного интеллекта. WPP упрощает структуру бизнеса и объединяет агентства Ogilvy, VML и AKQA под единым брендом WPP Creative. Компания также сокращает административные уровни и рассчитывает использовать ИИ для повышения эффективности работы с клиентами.

Новые изменения проходят под руководством CEO Синди Роуз. WPP рассчитывает завершить основную часть преобразований в 2026 году и вернуться к росту бизнеса в 2027-м. При этом компания продолжает инвестировать в ИИ и развивать технологии для автоматизации рекламных и маркетинговых процессов.

О том, что WPP готовится к очередному этапу сокращения персонала, стало известно в июле. В августе сообщалось, что компания рассчитывает увеличить выплаты бонусов сотрудникам во втором полугодии 2026 года.

Юлия Топольская
WPP
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