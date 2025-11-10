Wildberries запустил детектор дипфейков

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) представила открытую бета-версию сервиса для выявления дипфейков — изображений, сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ). Новый инструмент «за несколько секунд» позволяет определить, создано ли изображение с помощью ИИ, сообщили в пресс-службе компании.

Бета-версия сервиса бесплатна для пользователей, на старте каждому доступно 100 проверок в месяц. В ходе открытого тестирования команда РВБ планирует выявить недочеты и доработать продукт перед его дальнейшим развитием. Планируется, что детектор позволит анализировать не только изображения, но и аудио, видео и текст, отметили в компании.

К созданию детектора привлекались профессиональные ИИ-художники. Их знания совместно с опытом внутренней команды позволили достичь точности распознавания сгенерированных изображений на уровне 95%.

Как отмечают в РВБ, сервис может использоваться в разных сценариях: например, для проверки подлинности иллюстраций в новостях или оценки достоверности изображений в интернет-магазинах и отзывах к товарам.

«В мире, где граница между реальным и искусственным постепенно стирается, доверие становится как никогда ценным. Бета-версия нашего нового сервиса уже позволяет каждому человеку проверить достоверность любого изображения, а в дальнейшем это можно будет сделать и с медиафайлами других форматов», — заметил руководитель Trust & Safety РВБ Игорь Сомов.