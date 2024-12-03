Wildberries вышел в сегмент e-grocery

На Wildberries появилась быстрая доставка продуктов питания. Первым партнером проекта стал онлайн-гипермаркет Vprok.ru, входящий в X5 Group. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний.

В приложении Wildberries сейчас есть вкладка «Продукты», но доставка заказов до пункта выдачи занимает пару дней. Сейчас время доставки будет занимать в среднем четыре часа — в зависимости от геолокации покупателя и степени загруженности курьеров. Vprok.ru будет самостоятельно собирать и доставлять заказы.

Пока маркетплейс тестирует услугу: она доступна в некоторых районах Москвы. В дальнейшем география будет постепенно расширяться, а время доставки сократится еще сильнее за счет развития операционных технологий и подключения новых партнеров, рассчитывают на площадке.

Новое направление расширит витрину для пользователей Wildberries, а онлайн-гипермаркету даст дополнительный канал продаж и выход на аудиторию маркетплейса, уверены партнеры.

Эксперты отмечают, что сегмент e-grocery демонстрирует рост выше среднего по рынку. На этом фоне и в условиях конкуренции за аудиторию каждая платформа стремится удержать своих лояльных пользователей. В связи с этим выход маркетплейса в новый сегмент выглядит логичным.

Однако директор T-Bank eCommerce Илья Кретов полагает, что выход на рынок e-grocery был актуальным года 3−4 назад. Сейчас в этой нише уже достаточно много развитых игроков, отмечает он.