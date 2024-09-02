Выручка сервисов доставки еды и продуктов увеличилась на треть

В августе сервисы e-grocery (доставки продуктов из магазинов и готовой еды из ресторанов) по всей России нарастили выручку на 34,6% год к году. При этом средний чек вырос на 26%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Life Pay.

По данным исследования, средний чек составил 2,6 тыс. руб. Также сервисы нарастили число заказов на 6,8%.

По оценкам Infoline, в августе сегмент вырос год к году на 40%, число заказов — на 16%, а средний чек — на 20%.

В Data Insight оценивают рост числа заказов в июле в 30% год к году, а среднего чека — на 20%. В «Яндекс Лавке» объем заказов в августе вырос на 65% год к году, в «Яндекс Еде» и «Деливери» — на 50%.

Причинами серьезного роста среднего чека стало увеличение себестоимости доставки. Причиной роста числа заказов на доставку эксперты называют перенос в онлайн покупателями большей доли своих расходов на покупку продуктов.

Напомним, что с апреля по июнь 2024 года рынок онлайн-доставки продуктов сократился в России на 3,2% по сравнению с первым кварталом этого года и составили 300 млрд руб. На снижение продаж тогда повлияло массовое отравление клиентов сервиса «Кухня на районе».