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02.07.2026 в 08:40

Wildberries увеличивает комиссии из-за подорожания бензина

Новые тарифы могут привести к росту цен на товары

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Wildberries с 7 июля пересмотрит условия сотрудничества с продавцами, повысив комиссии по ряду моделей работы. В компании изменения объяснили ростом логистических затрат, вызванным в том числе существенным удорожанием топлива. При этом повышение будет выборочным: для некоторых товарных категорий комиссии останутся прежними или даже снизятся, сообщает «Коммерсант».

Наиболее заметное увеличение коснется продавцов, которые используют площадку только как витрину, а доставку осуществляют самостоятельно или через курьеров — для них комиссия вырастет сразу на 20 п.п. Для моделей продаж со своего склада повышение составит 6 п. п., а при хранении товаров на складах Wildberries — 5 п. п.

Эксперты отмечают, что увеличение комиссий напрямую отразится на доходности бизнеса. По словам участников рынка, совокупные расходы продавцов на маркетплейсах с учетом логистики, хранения, рекламы и возвратов уже достигают 50−70% от выручки. Дополнительные издержки, как правило, перекладываются на покупателей, поэтому повышение тарифов может привести к удорожанию большинства товаров на площадке.

Аналитики также предупреждают о риске сокращения числа продавцов. За последние годы расходы на логистику и комиссии маркетплейсов значительно выросли, тогда как темпы роста российского рынка электронной коммерции постепенно замедляются. Несмотря на это, специалисты считают, что крупные онлайн-платформы обычно стараются адаптировать свои процессы к росту затрат, чтобы минимизировать влияние изменений на покупателей.

Ранее сообщалось, что количество судебных споров между продавцами и крупнейшими российскими маркетплейсами за последние два с половиной года заметно выросло. Так, число исков к Ozon увеличилось почти втрое, а к структурам Wildberries — более чем в два раза.

Wildberries
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