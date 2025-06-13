Wildberries и Russ начнут платить блогерам за просмотры

Маркетплейс Wildberries и видеоплатформа Russ договорились о запуске новой модели поощрения для авторов контента. Блогеры, размещающие видео с товарами Wildberries на платформе Russ, смогут получать 100 руб. за каждую тысячу просмотров. Об этом сообщили в пресс-службах компаний.

Для участия в программе авторам необходимо иметь статус самозанятого или индивидуального предпринимателя. К обязательным условиям также относится наличие в роликах ссылок на товары, размещенные на Wildberries.

Программа начнет действовать с июня 2025 года. Первоначально выплаты доступны авторам из категорий лайфстайл, мода, красота и товары для дома. В будущем сотрудничество планируется расширить и на другие направления, включая рецепты, путешествия и обзоры техники.

В Russ подчеркивают, что основная цель инициативы — поддержка авторов и развитие экосистемы локального видеоконтента, особенно на фоне ухода или сокращения активности международных соцсетей.

«Мы стремимся к созданию полноценной среды для авторов, где они смогут не только делиться идеями, но и зарабатывать на своем творчестве», — отметили в компании. Wildberries, в свою очередь, рассматривает программу как инструмент продвижения товаров через нативные форматы и дополнительный канал продаж.

В последние месяцы маркетплейс активно развивает видеонаправление: в апреле на платформе появился раздел с короткими видеообзорами, а в мае — внутренний редактор для создания шортсов.

По мнению аналитиков, запуск механики прямой монетизации может повысить лояльность авторов к локальным платформам и частично компенсировать отток аудитории из запрещённых соцсетей.