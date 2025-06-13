Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
13.06.2025 в 13:30

Wildberries и Russ начнут платить блогерам за просмотры

Партнёры договорились о запуске новой модели поощрения

Маркетплейс Wildberries и видеоплатформа Russ договорились о запуске новой модели поощрения для авторов контента. Блогеры, размещающие видео с товарами Wildberries на платформе Russ, смогут получать 100 руб. за каждую тысячу просмотров. Об этом сообщили в пресс-службах компаний.

Для участия в программе авторам необходимо иметь статус самозанятого или индивидуального предпринимателя. К обязательным условиям также относится наличие в роликах ссылок на товары, размещенные на Wildberries.

Программа начнет действовать с июня 2025 года. Первоначально выплаты доступны авторам из категорий лайфстайл, мода, красота и товары для дома. В будущем сотрудничество планируется расширить и на другие направления, включая рецепты, путешествия и обзоры техники.

В Russ подчеркивают, что основная цель инициативы — поддержка авторов и развитие экосистемы локального видеоконтента, особенно на фоне ухода или сокращения активности международных соцсетей.

«Мы стремимся к созданию полноценной среды для авторов, где они смогут не только делиться идеями, но и зарабатывать на своем творчестве», — отметили в компании. Wildberries, в свою очередь, рассматривает программу как инструмент продвижения товаров через нативные форматы и дополнительный канал продаж.

В последние месяцы маркетплейс активно развивает видеонаправление: в апреле на платформе появился раздел с короткими видеообзорами, а в мае — внутренний редактор для создания шортсов.

По мнению аналитиков, запуск механики прямой монетизации может повысить лояльность авторов к локальным платформам и частично компенсировать отток аудитории из запрещённых соцсетей.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.