Wildberries разрешит пользователям оплачивать товары по биометрии

Wildberries внедрит на платформе возможность оплаты товаров с помощью биометрии. Компания заключила соглашение о партнёрстве с Центром биометрических технологий. Стороны подписали документ на форуме Finopolis в Москве, пишет Profashion.

Согласно достигнутым договорённостям, Wildberries и Центр биометрических технологий будут оказывать друг другу консультативную помощь, обмениваться опытом и аналитикой.

Закрытое тестирование сервиса оплаты по лицу на Wildberries завершается. В ближайшей перспективе он станет доступнен пользователям.

В октябре сообщалось, что Wildberries планирует ввести опцию подтверждения заказа через Touch ID и Face ID. Компания сделает функцию дополнительного подтверждения покупки, чтобы свести к минимуму количество так называемых случайных заказов.