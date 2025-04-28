Wildberries регистрирует товарный знак Wildman

Wildberries подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Wildman, следует из базы данных ведомства. В документе заявитель скрыт, но в пресс-службе Wildberries & Russ подтвердили изданию «Русбейс», что это их заявка.

«Регистрация товарного знака связана с возможностью его использования в будущем для новых проектов компании», — подчеркнули в Wildberries & Russ. Других деталей в компании не раскрыли.

Согласно заявке, Wildberries & Russ хочет зарегистрировать наименование Wildman по 18 классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Это позволит выпускать под новым товарным знаком медицинские и косметические препараты, одежду, обувь, напитки, в том числе алкогольные, игры, нижнее белье и прочие товары и услуги.

Ранее «Читай-город — Буквоед» начал продавать книги на Wildberries. Забрать заказ пользователи cмогут в одном из магазинов книжной сети.