Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о формировании позитивного восприятия в рекламе образа многодетной семьи. Изменения предлагается внести в закон «О рекламе». Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Законопроект разрешает объединениям рекламодателей, рекламопроизводителей или рекламораспространителей, созданных в форме ассоциации, союза или некоммерческого партнерства, разрабатывать, устанавливать и публиковать обязательные для выполнения всеми членами такого объединения правила работы в сфере рекламы.

Такие правила предусматривают условия и порядок использования в рекламе образа благополучной семьи, имеющей не менее трех детей, в случае если в рекламе предполагается использование образа семьи с ребенком. Аналогичные нормы могут коснуться рекламодателей социальной рекламы.

Напомним, законопроект об образе многодетной семьи в рекламе был внесен в Госдуму в октябре. В случае принятия закона изменения вступят в силу 1 марта 2027 года.