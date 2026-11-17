Госдума в третьем чтении приняла закон, упрощающий порядок получения закрытых сведений о юридических лицах из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также процедуру возобновления доступа к ним. Запись об этом появилась в думской электронной базе.

Документ расширяет круг лиц, которые могут от имени компании обратиться в регистрирующий орган с заявлением об ограничении доступа к информации или его восстановлении. Такое право получат не только руководители организаций, но и их учредители.

Кроме того, получать закрытые сведения из ЕГРЮЛ сможет не только руководитель компании, но и ее представитель, действующий на основании нотариально удостоверенной доверенности.

Сейчас юридические лица могут ограничивать доступ к информации из реестра, в том числе для защиты чувствительных данных от распространения в целях возможного введения санкций. При этом даже после прекращения обстоятельств, послуживших основанием для ограничения, сведения остаются закрытыми до подачи компанией соответствующего заявления в ФНС.

Новый законопроект разрешает налоговой службе самостоятельно возобновлять доступ к таким сведениям, если основания для их ограничения отпали. При этом открыть данные можно будет не ранее чем через три месяца после направления юридическому лицу уведомления о предстоящем возобновлении доступа.

Как отмечается в пояснительной записке, избыточное ограничение доступа к информации из ЕГРЮЛ затрудняет проверку контрагентов, ущемляет интересы кредиторов и инвесторов, а также создает условия для злоупотребления правом на сокрытие сведений.

После одобрения Советом Федерации и подписания президентом закон вступит в силу через 10 дней с момента официального опубликования.