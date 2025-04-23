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23.04.2025 в 14:05

«Читай-город — Буквоед» начал продавать книги на Wildberries

Забрать заказ пользователи cмогут в одном из магазинов книжной сети

На Wildberries теперь можно купить книги из ассортимента крупнейшей в России книжной сети «Читай-город — Буквоед». Доступен самовывоз заказа из магазинов ретейлера, пишут «Ведомости».

Условия партнерства не раскрываются, в «Читай-город — Буквоед» назвали их взаимовыгодными. Витрина Wildberries станет площадкой для продвижения книжного каталога сети. Это в совокупности со схемой самовывоза позволит компании привлечь дополнительный трафик в свои офлайн-магазины. Там покупатели смогут ознакомиться с ассортиментом и приобрести другие книги или сопутствующие товары.

Стоимость книг из ассортимента «Читай-город — Буквоед» на Wildberries будет такой же, как и в офлайн-магазинах. Минимальный чек заказа не предусмотрен. На маркетплейсе можно будет найти книги, которых нет у других продавцов на площадке.

Забрать заказ в магазине можно будет в течение часа после покупки. Самовывоз доступен из 256 торговых точек книжной сети, расположенных в 16 российских городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре.

В ноябре прошлого года сообщалось, что сеть «Читай-город — Буквоед» договорилась с издательствами «Эксмо-АСТ» и «Альпина» о снижении на 17−20% цен на книжные новинки в своих офлайн-магазинах относительно стоимости 2023 года.

Партнерство Wildberries Читай-город—Буквоед
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