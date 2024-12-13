Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
MediaSniper
Daniel leyman

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
13.12.2024 в 19:00

На Wildberries добавят раздел «Сделано в России»

Цель инициативы — поддержка отечественных производителей

На сайте и в приложении Wildberries в ближайшее время появится раздел «Сделано в России». Там будут собраны подразделы с названиями регионов, где были произведены товары. Об этом пишут «Ведомости».

К витрине раздела сейчас подключены 15 регионов. Маркетплейс будет пополнять подборки. Отечественные производители смогут привлечь внимание покупателей к своим товарам.

Wildberries собрал подборки при участии представительств регионов по взаимодействию с предпринимателями.

Маркетплейс в апреле 2022 года открыл раздел с отечественными брендами «Сделано в России», но затем закрыл его для доработки.

Ранее стало известно, что Wildberries внедрил систему по борьбе с фейковыми заказами, разрешил возвращать покупки в любой ПВЗ и запланировал начать продажи билетов на поезда.

Wildberries
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.