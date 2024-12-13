На Wildberries добавят раздел «Сделано в России»

На сайте и в приложении Wildberries в ближайшее время появится раздел «Сделано в России». Там будут собраны подразделы с названиями регионов, где были произведены товары. Об этом пишут «Ведомости».

К витрине раздела сейчас подключены 15 регионов. Маркетплейс будет пополнять подборки. Отечественные производители смогут привлечь внимание покупателей к своим товарам.

Wildberries собрал подборки при участии представительств регионов по взаимодействию с предпринимателями.

Маркетплейс в апреле 2022 года открыл раздел с отечественными брендами «Сделано в России», но затем закрыл его для доработки.

Ранее стало известно, что Wildberries внедрил систему по борьбе с фейковыми заказами, разрешил возвращать покупки в любой ПВЗ и запланировал начать продажи билетов на поезда.