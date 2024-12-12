На Wildberries будут продавать билеты на поезда

На маркетплейсе Wildberries начнут продавать билеты на железнодорожный транспорт. Соглашение о сотрудничестве подписали РЖД и объединённая компания Wildberries & Russ (РВБ). Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Основной целью соглашения является повышение эффективности деятельности компаний за счёт применения технологических решений, развития и использования цифровых продуктов и сервисов.

Стороны будут совместно популяризировать туристические продукты РЖД и другие сервисы компании, например, круизные поезда, сервис для бронирования отелей и экскурсий travel.rzd и т. д.

РЖД будет осуществлять взаимодействие с Wildberries через мультимодальную платформу «Инновационная мобильность». Интеграция будет происходить посредством API-подключения. Билеты на поезда и сопутствующий контент пользователи маркетплейса смогут оформлять через Wildberries.