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12.12.2024 в 14:25

На Wildberries будут продавать билеты на поезда

РВБ заключила соглашение с РЖД

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На маркетплейсе Wildberries начнут продавать билеты на железнодорожный транспорт. Соглашение о сотрудничестве подписали РЖД и объединённая компания Wildberries & Russ (РВБ). Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Основной целью соглашения является повышение эффективности деятельности компаний за счёт применения технологических решений, развития и использования цифровых продуктов и сервисов.

Стороны будут совместно популяризировать туристические продукты РЖД и другие сервисы компании, например, круизные поезда, сервис для бронирования отелей и экскурсий travel.rzd и т. д.

РЖД будет осуществлять взаимодействие с Wildberries через мультимодальную платформу «Инновационная мобильность». Интеграция будет происходить посредством API-подключения. Билеты на поезда и сопутствующий контент пользователи маркетплейса смогут оформлять через Wildberries.

РЖД Wildberries Соглашение
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