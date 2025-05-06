«Википедия» накопила 41 млн рублей штрафов

Сумма штрафов «Википедии» за 2024 год и I квартал 2025 года уже составила 12,5 млн руб., а общий показатель превысил 41 млн руб. Площадка продолжает игнорировать требования Роскомнадзора (РКН) об удалении запрещенного контента, сообщают «Известия».

В РКН рассказали изданию, что после начала специальной военной операции администрация «Википедии» в лице компании Wikimedia Foundation, Inc. занимает антироссийскую позицию, игнорирует законные требования РКН удалить противоправный контент.

Так, неудаленными остаются 229 противоправных материалов, в доступе остаются фейки о ходе СВО, материалы экстремистской и террористической направленности, информация о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, суицидальный, пронаркотический и иной запрещенный контент. Компания также обвиняется в распространении запрещенной информации о ЛГБТ и экстремистских группах.

Кроме того, «Википедия» угодила в крупный скандал в США: на нее ополчился Эдвард Мартин, федеральный прокурор округа Колумбия. Он обвинил ресурс в искажении информации, манипулировании фактами и переписывании исторических событий и данных о бывших и действующих политиках.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отмечает, что аналогов у «Википедии» пока нет, но решать с ее помощью все вопросы небезопасно. Стоит перепроверять все данные, утверждает эксперт.

Одновременно с этим растет популярность российской энциклопедии «Рувики», которая за первый квартал 2025 года привлекла более 22 миллионов уникальных пользователей. В прошлом году она вошла в тройку лидеров среди онлайн-платформ с самым высоким показателем разнообразия контента.