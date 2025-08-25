WhoIsBlogger и First Data сделали поиск блогеров более персонализированным

WhoIsBlogger, экосистема решений для аналитики блогеров, объявляет об интеграции с компанией First Data — одним из лидеров в области персонализации рекламы. Решение позволяет брендам и агентствам подбирать блогеров на основе данных о реальных онлайн-покупках пользователей.

В интерфейсе платформы WhoIsBlogger можно задать параметры целевой аудитории: от покупки конкретного бренда или товара, в том числе на маркетплейсах, до выбора категории товаров или услуг, диапазона стоимости, объема покупок в штуках или деньгах, а также их комбинаций (например, люди, купившие декоративную косметику бренда X стоимостью от тысячи руб. не менее двух раз за последние 3 месяца). Система позволяет сегментировать частых или крупных покупателей, выделять премиум- и масс-маркет сегменты, а также находить клиентов прямых и косвенных конкурентов. С применением технологий платформы WhoIsBlogger на основе данных First Data определяются блогеры и каналы, которые популярны среди целевой аудитории.

Интеграция с First Data осуществляется исключительно на основе агрегированных, обезличенных данных без возможности идентификации отдельного человека. Такой подход обеспечивает высокую точность аналитики при строгом сохранении конфиденциальности.

Доступны данные о покупках в широком спектре категорий товаров и услуг, включая:

данные о покупках на крупнейших российских маркетплейсах и в онлайн-магазинах;

бытовую технику и электронику;

одежду, обувь, косметику и парфюмерию;

FMCG и готовую еду;

детские товары, зоотовары, товары для дома и ремонта;

автотовары, спорттовары и товары для хобби;

услуги в сфере красоты и здоровья, образование, авиабилеты и др.

Для брендов, которые работают с инфлюенсерами, это означает появление дополнительного слоя данных — теперь можно сортировать блогеров по наличию реальных покупателей товаров среди их подписчиков. Появилась возможность проверять блогера не только по соцдему его аудитории, интересам и поведенческим характеристикам, но и по транзакционным данным: у кого из блогеров аудитория покупает товары нужного бренда или категории, в каком ценовом сегменте, как часто и на какие суммы. Это дает еще больше инструментов для точной и быстрой оценки релевантности блогеров.

Лев Грунин, CEO WhoIsBlogger: Мы видим огромный потенциал в объединении нашей уникальной аналитики с транзакционными данными First Data. Это шаг к еще более быстрому и эффективному подбору блогеров.