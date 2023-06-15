Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Илья Романов
РРС специалист Хатин Дмитрий
Дмитрий Макаров

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
15.06.2023 в 06:10

WhatsApp тестирует видеосообщения

В мессенджере можно будет снимать до 60 секунд видео

WhatsApp тестирует функцию отправки видеосообщений в бета-обновлениях для операционных систем iOS и Android. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Новая функция позволит делиться короткими видео продолжительностью до 60 секунд. Чтобы отправить видеосообщение, нужно нажать кнопку микрофона на панели чата в диалоге. Когда она превратится в кнопку видеокамеры, начнется запись.

Подчеркивается, что видеосообщения будут защищены сквозным шифрованием. В целях защиты личных данных, такие сообщения нельзя будет сохранить или переслать.

Аналогичная функция уже есть в Telegram. В WhatsApp она пока доступна только избранным бета-тестировщикам, но в ближайшие недели будет внедряться для большого количества пользователей.

Ранее WhatsApp запустила каналы внутри мессенджера. Они будут находиться отдельно от чатов и сообществ на новой вкладке «Актуальное», куда также переместится статус.

WhatsApp
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Технологии
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.