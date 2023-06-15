WhatsApp тестирует видеосообщения

WhatsApp тестирует функцию отправки видеосообщений в бета-обновлениях для операционных систем iOS и Android. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Новая функция позволит делиться короткими видео продолжительностью до 60 секунд. Чтобы отправить видеосообщение, нужно нажать кнопку микрофона на панели чата в диалоге. Когда она превратится в кнопку видеокамеры, начнется запись.

Подчеркивается, что видеосообщения будут защищены сквозным шифрованием. В целях защиты личных данных, такие сообщения нельзя будет сохранить или переслать.

Аналогичная функция уже есть в Telegram. В WhatsApp она пока доступна только избранным бета-тестировщикам, но в ближайшие недели будет внедряться для большого количества пользователей.

Ранее WhatsApp запустила каналы внутри мессенджера. Они будут находиться отдельно от чатов и сообществ на новой вкладке «Актуальное», куда также переместится статус.