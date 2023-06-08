WhatsApp запустил каналы в мессенджере

WhatsApp анонсировал появление функции каналов внутри мессенджера. О новом обновлении, после установки которого пользователям станет доступна эта функция, компания написала в своём блоге.

Как указано в сообщении, каналы будут находиться отдельно от чатов и сообществ на новой вкладке «Актуальное», куда также переместится статус (истории — прим. Sostav).

Администраторы смогут публиковать в каналах сообщения, фото, видео, стикеры и опросы. У подписчиков сообществ будут права только на просмотр контента.

Перейти в нужный паблик можно через поиск по каталогу каналов либо с помощью приглашения, отправленного в чате, электронном письме или опубликованного онлайн, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что подписчики не увидят номер телефона и фотографию профиля администратора канала. При этом администраторы также не будут видеть номера телефонов подписчиков.

Кроме того, для конфиденциальности есть функция автоматического удаления публикаций канала спустя определённое время. Также можно установить запрет на скриншоты внутри канала.

Сейчас функция каналов доступна некоторым компаниям и СМИ в Колумбии и Сингапуре. В ближайшие месяцы они появятся и в других странах, заявили в компании. Однако в каких именно, не уточняется. Создать канал сможет любой пользователь.

Ранее WhatsApp объявил о появлении ещё одной функции — редактирования текста. В Twitter-аккаунте мессенджера было опубликовано видео, в котором демонстрируется новая опция.