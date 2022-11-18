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18.11.2022 в 06:55

WhatsApp тестирует «бизнес-справочник»

Компании могут разместить информацию о себе прямо в мессенджере

В WhatsApp появится каталог местных предприятий. С помощью «бизнес-справочника» можно найти кафе, отель или другое заведение прямо в мессенджере, сообщает TechCrunch.

Нововведение позволит пользователям выбрать вкладку «Ближайшие предприятия» в списке контактов. Компанию можно найти и по названию, а также по разделам, например, «Еда и напитки», «Банки» и «Отели». На экране появится список активных профилей предприятий, где бренды могут демонстрировать свои продукты, а также общаться с пользователями напрямую. Частным лицам функция позволит избежать необходимости тратить время на поиск контактов компаний в интернете.

Новая функция уже тестируется в некоторых регионах, среди которых Бразилия, Колумбия, Индонезия и Великобритания. В компании настаивают, что опция построена с учетом требований конфиденциальности, мессенджер не регистрирует местоположение и не собирает информацию о том, какие заведения просматриваются конкретными пользователями.

WhatsApp

Эксперты отмечают, что WhatsApp стоит на пути превращения мессенджера в платформу электронной коммерции, что подтверждает планы по монетизации бесплатного приложения. В квартальном отчете за прошлый месяц компания сообщила, что бизнес по размещению рекламы в WhatsApp вырос на 80% в годовом исчислении и близится к получению годового дохода в размере $1,5 млрд.

Ранее сообщалось, что WhatsApp запускает новую функцию «Ссылки на звонки» по аналогии с Zoom. Она позволит присоединиться к аудио- или видеовызову любому пользователю, которому направлена ссылка на звонок.

WhatsApp
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