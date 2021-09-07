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07.09.2021 в 05:40

WhatsApp перестанет работать на устройствах с устаревшими iOS и Android

Это произойдет уже 1 ноября

С ноября WhatsApp прекратит поддержку работы своего мессенджера на старых моделях смартфонов с Android 4.0.4 и ниже, а также на iPhone с версией iOS 9, сообщается на сайте компании.

В связи с нововведением пользователи, чьи гаджеты не отвечают требованиям компании, могут потерять истории своих переписок, фото и видеоматериалы. Разработчики рекомендуют обновить устройство, чтобы продолжать пользоваться приложением, либо сохранить историю чатов до прекращения поддержки

Пресс-служба WhatsApp:

Мы обеспечиваем поддержку и рекомендуем использовать следующие устройства: Android под управлением OS 4.1 и новее, iPhone под управлением iOS 10 и новее.

Ранее WhatsApp анонсировал функцию исчезающих фото и видео. Пользователи смогут отправлять контент в формате «однократного просмотра», так, что его нельзя будет открыть дважды.

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