«М.Видео» планирует создать корпоративную ИИ-платформу

«М.Видео» расширяет применение искусственного интеллекта в разработке программного обеспечения и операционных процессах. Для этого компания запустила чат-бота, который пока тестируется на ограниченной группе сотрудников. Расширять доступ к нему планируют по итогам испытаний и оценки нагрузки, сообщает ТАСС.

В дальнейшем на базе этого решения ретейлер намерен развивать корпоративную ИИ-платформу. В ней предусмотрят отдельные рабочие пространства для подразделений и инструменты для работы с внутренними документами.

Сейчас ИИ уже используется в разработке ПО: инструменты предварительно проверяют изменения программного кода и формируют комментарии для разработчиков. В некоторых командах ИИ-агенты также составляют тестовые сценарии, которые затем проверяют специалисты.

В клиентском сервисе ИИ-агент помогает сотрудникам искать информацию в диалогах с покупателями и анализировать обращения. Кроме того, компания развивает инструменты для поддержки продавцов маркетплейса и автоматизирует обработку товарных данных.

Ранее сообщалось, что «М.Видео» запустила пилотный проект по расширению ассортимента розничных магазинов за счет новых категорий маркетплейса. Теперь в магазинах представлены в том числе товары для дома и ремонта, одежда и аксессуары, мебель, детские товары.