Число продавцов с заказами через «Алису AI» выросло в 1,5 раза в третьем квартале

По итогам третьего квартала количество продавцов, подключенных к открытой инфраструктуре Yandex Commerce Protocol (YCP), составило почти 9 тыс. Число партнеров, получающих заказы из «Поиска» и чата с «Алисой AI» после подключения к протоколу, за квартал выросло на 51%. Об этом Sostav сообщили в компании.

На 57,6% по сравнению со вторым кварталом увеличилось количество интернет-магазинов с продажами, работающих на платформе «Яндекс KIT». Она позволяет запускать собственные онлайн-магазины с готовыми логистическими решениями.

Число активных продавцов на «Яндекс Маркете» к концу сентября выросло на 4% относительно июня. К этой категории компания относит партнеров, совершивших хотя бы одну продажу за последний месяц.

«Яндекс» связывает развитие этих направлений с расширением возможностей электронной и агентной коммерции. Через сервисы компании продавцы могут работать с покупателями на маркетплейсе, собственных сайтах, в «Поиске» и чате с «Алисой AI».

Накануне «Яндекс» отчитался о финансовых результатах за третий квартал. Оборот компании от услуг по рекламе и продвижению вырос на 10% год к году и составил 379 млрд руб. за девять месяцев 2026 года. В третьем квартале показатель увеличился на 9% — до 136 млрд руб.