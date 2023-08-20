WhatsApp научился отправлять фото в HD-качестве

Мессенджер WhatsApp добавил функцию отправки изображений в HD-качестве. Ранее максимальное разрешение фото для пересылки составляло 1600×1052, теперь же можно отправлять снимки в разрешении до 4096×2692 пикселей, пишет The Verge.

Новая функция не работает по умолчанию, чтобы загрузить снимки в HD, необходимо нажать на соответствующую иконку в верхней части экрана. Фото в высоком качестве в чате получат пометку HD, и пользователи смогут выбирать, загружать их в полном или уменьшенном разрешении.

Нововведение станет доступно всем пользователям в течение ближайших недель, после чего компания обещает запустить возможность отправки HD-видео.

Ранее стало известно, что WhatsApp начал внедрение коротких видеосообщений в виде круга. Функция Instant Video Messages пока ограничена 60 секундами. Видеосообщение создается по аналогии с голосовым. Запись ведется, пока пользователь удерживает кнопку, отправить файл можно сразу после записи.