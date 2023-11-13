Weborama: Data Clean Room — управление данными в безопасной среде

В 2022 году объём накопленной людьми информации составил 97 зеттабайт данных, а к 2025 году это число может возрасти до 180 зеттабайт. В России же, по прогнозам Ассоциации больших данных (АБД), к 2024 году рынок данных достигнет 319 млрд руб. с темпом роста почти 30% в год. Однако внедрение технологий для работы с такими информационными активами происходит медленно. Генеральный директор Weborama Анжела Федорченко рассказала Sostav, как специалисты подошли к этому вопросу и какое новое решение для бизнеса компания может предложить.

Очень большие данные

Согласно публикации Fortune Business Insights, глобальный рынок больших данных ежегодно растёт на 13,6%, что означает, что с 2023 до 2030 года он достигнет с $345 до $842 млрд. Эти цифры свидетельствуют о том, что Big Data действительно имеет ценность. Однако существуют определённые сложности: более 80% компаний не используют собранные данные в полной мере. Среди причин можно отметить как недостаток навыков работы с данными и экспертизы при интерпретации результатов, так и отсутствие должной инфраструктуры, позволяющей выявлять максимум полезных инсайтов из имеющихся активов.

Отказ от 3d party cookies — новые возможности

По мнению специалиста, мы находимся на пороге глобальных изменений. Последние 30 лет в вопросах таргетинга, аналитики и формирования портрета потребителя индустрия рекламы полностью полагалась на cookie-файлы.

На сегодняшний день уже 48% cookie-файлов недоступны для использования, и это именно та причина, по которой необходимо как можно быстрее работать с новыми инструментами, базирующимися на твердых идентификаторах. Они становятся ключевым элементом в новом контексте таргетированной рекламы, равно как и создание партнерств между владельцами данных.

Сейчас тестирование больших данных от телеком-операторов, ритейл, e-com доступно только в рамках коллабораций таких компаний с закрытыми экосистемами. Однако существует решение, способное открыть коридор возможностей в сфере аналитики и таргетингов. При этом самый главный аргумент в пользу его применения — соблюдение конфиденциальности за счёт безопасного способа обмена информацией, ограничивающего риск утечки и неправомерного использования данных. Это решение — Data Clean Room (DCR).

Основополагающие принципы работы DCR

Использование этого решения побудит к сотрудничеству компании, предоставляя пространство, в котором участники могут делиться своими данными, не раскрывая напрямую их содержание или источник.

DCR гарантирует защиту конфиденциальных данных, которые анонимизированы, псевдонимизированы или агрегированы, предотвращая любой несанкционированный доступ или неправильное использование информации, снижая таким образом риск нарушения конфиденциальности и поддерживая доверие пользователей.

Иными словами, DCR предлагает безопасную среду для обмена данными.

Зачем бизнесам DCR

Аналитика и измерения. В этом случае данные изучаются компаниями, но не передаются никуда дальше.

Активация полученных сегментов. Это позволяет реализовывать стратегии таргетинга и direct-маркетинга.

Безусловно, сохранение конфиденциальности данных способствует обмену информацией и совместному анализу.

От теории к практике

Объяснение основных принципов работы — важный этап внедрения любой технологии, но особый интерес вызывают примеры практического применения нового инструментария. Для этого Федорченко привела в пример несколько кейсов использования DCR клиентами Weborama.

Кейс № 1: Монетизация first-party данных игроком автомобильного рынка

Производитель автомобилей хотел монетизировать собственные данные, предоставляя их своим партнёрам. Бренд сегментировал данные в DCR, где они были анонимизированы, а затем перекрёстно сопоставлены с данными других игроков. После этого бренд смог предложить партнёрам услуги, кастомизированные в соответствии с их бизнес-задачами, путём активации в медиа-каналах. Например, компания, занимающаяся банковским страхованием, предложила потребительский кредит клиентам, которые хотели купить новый автомобиль.

Кейс № 2: Обогащение CRM с целью оптимизации direct-маркетинга для игрока банковского рынка

У банковской группы стояла задача обогатить свою CRM-данными, чтобы персонализировать маркетинговые коммуникации и построить customer journey. Данные крупного игрока офлайн и онлайн рынка из сегмента недвижимости (посетители, клиенты, арендаторы, покупатели, продавцы и так далее) были анонимизированы и загружены в DCR. Результат пересечения с данными CRM хранилища был предоставлен банку в виде обогащённых сегментов, созданных в DCR. Эти специфические аудиторные категории далее были активированы на площадках и использованы в маркетинговых стратегиях банка. Банк смог идентифицировать конкретных клиентов, которые интересовались объектами недвижимости, и их готовность к совершению покупки, и персонализировать отправленные сообщения посредством e-mail, SMS и других каналов.

Кейс № 3: Кросс-канальное измерение для игрока рынка FMCG

Перед FMCG компанией стояла задача оценить влияние своей in-store и display кампании на офлайн и онлайн продажи в одной из сетей распространения. В DCR были загружены и агрегированы данные ритейлера об онлайн и офлайн продажах бренда и рекламные данные, полученные из display и in-store кампаний. Сверив эти данные, бренд получил информацию о трёх главных бизнес-результатах: полученной выручке, офлайн-продажах категории товара в целом и удержании клиентов.

Во всех случаях, решения, разработанные Weborama, помогли брендам в рамках пилотных проектов решить поставленные бизнес-задачи путём реализации стратегии совместной работы с другими игроками рынка с сохранением контроля над собственными данными.

DCR могут быть представлены как автономное решение, и работа с ним, безусловно требует определённых навыков и экспертизы, в том числе углубленного знания SQL.

DCR Weborama интегрирован в платформу Data Intelligence Platform (DIP), объединяющую martech и adtech инструменты Weborama, и будет доступен в следующем году в качестве одного из модулей платформы. Помимо организации безопасного пространства для работы с данными всех игроков индустрии, особенностью решения компании можно считать максимальную адаптацию функционала для работы с информацией в упрощенном интерфейсе.