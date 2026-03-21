Warner Music и Netflix объединяются для создания музыкальных документальных фильмов

Warner Music Group и Netflix объявили о партнерстве по производству документальных фильмов и сериалов о музыкантах и авторах песен из каталога лейбла. К проекту также присоединилась продюсерская компания Unigram, которая займется совместной разработкой контента, пишет Variety.

Warner Music и Unigram будут тесно сотрудничать с самими артистами или их наследниками, чтобы обеспечить максимально аутентичное и достоверное отображение биографий и истории творчества. Имена музыкантов, о которых выйдут первые фильмы, пока не раскрываются.

Известно, что каталог Warner включает таких легенд, как Prince, Fleetwood Mac, Led Zeppelin и Джони Митчелл, а среди современных звезд — Эд Ширан и Бруно Марс.

Эксперты отмечают, что это стратегическое решение позволит Warner Music монетизировать архивы и усилить бренд, а Netflix — получить эксклюзивный контент для стриминговой платформы. Формат «авторизованных» документалок, по мнению аналитиков, привлекает зрителей благодаря доступу к редким архивным материалам и официальным историям артистов.