21.03.2026 в 18:10

Warner Music и Netflix объединяются для создания музыкальных документальных фильмов

Лейбл и стриминговый сервис будут разрабатывать фильмы о жизни артистов

Warner Music Group и Netflix объявили о партнерстве по производству документальных фильмов и сериалов о музыкантах и авторах песен из каталога лейбла. К проекту также присоединилась продюсерская компания Unigram, которая займется совместной разработкой контента, пишет Variety.

Warner Music и Unigram будут тесно сотрудничать с самими артистами или их наследниками, чтобы обеспечить максимально аутентичное и достоверное отображение биографий и истории творчества. Имена музыкантов, о которых выйдут первые фильмы, пока не раскрываются.

Известно, что каталог Warner включает таких легенд, как Prince, Fleetwood Mac, Led Zeppelin и Джони Митчелл, а среди современных звезд — Эд Ширан и Бруно Марс.

Эксперты отмечают, что это стратегическое решение позволит Warner Music монетизировать архивы и усилить бренд, а Netflix — получить эксклюзивный контент для стриминговой платформы. Формат «авторизованных» документалок, по мнению аналитиков, привлекает зрителей благодаря доступу к редким архивным материалам и официальным историям артистов.

