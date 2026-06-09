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09.06.2026 в 10:00

«Радио Sostav»: личный бренд СЕО – актив или обуза

Стоит ли делать ставку на личный бренд СЕО

Личный бренд руководителя — тема, о которой в индустрии говорят давно, но до сих пор в ней нет консенсуса. Одни считают его главным конкурентным преимуществом компании, другие — красивым самовыражением, которое плохо конвертируется в реальный бизнес-результат.

В этом выпуске представители рекламного рынка рассуждают о том, при каких условиях личный бренд CEO становится полноценным маркетинговым каналом, почему он одновременно может быть и главным активом компании, и ее структурной ловушкой — и стоит ли вообще на него делать ставку.

Сегодня в эфире:

  • Виктор Донюков, совладелец креативного агентства Great, сооснователь ИИ-платформы Fair Lab;
  • Геворг Осипян, CEO Hate Agency ;
  • Кирилл Диденок, основатель коммуникационного агентства DIDENOK TEAM ;
  • Ирина Денисенко, PR-директор группы АДВ ;
  • Никита Андросов, основатель и генеральный директор Ingate Group ;
  • Владимир Лифанов — креативный директор и основатель агентства « Супрематика ».

Выпуск доступен по ссылке.

CEO Маркетинг Бренд Продвижение Радио Sostav
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