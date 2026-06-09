«Радио Sostav»: личный бренд СЕО – актив или обуза

Личный бренд руководителя — тема, о которой в индустрии говорят давно, но до сих пор в ней нет консенсуса. Одни считают его главным конкурентным преимуществом компании, другие — красивым самовыражением, которое плохо конвертируется в реальный бизнес-результат.

В этом выпуске представители рекламного рынка рассуждают о том, при каких условиях личный бренд CEO становится полноценным маркетинговым каналом, почему он одновременно может быть и главным активом компании, и ее структурной ловушкой — и стоит ли вообще на него делать ставку.

Сегодня в эфире:

Виктор Донюков, совладелец креативного агентства Great, сооснователь ИИ-платформы Fair Lab;

Геворг Осипян, CEO Hate Agency ;

; Кирилл Диденок, основатель коммуникационного агентства DIDENOK TEAM ;

; Ирина Денисенко, PR-директор группы АДВ ;

; Никита Андросов, основатель и генеральный директор Ingate Group ;

; Владимир Лифанов — креативный директор и основатель агентства « Супрематика ».

Выпуск доступен по ссылке.