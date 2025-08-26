WARC объяснил, как взять «Каннского льва»

Warc, который проанализировал работы победителей фестиваля Cannes Lions 2025 обнаружил, что гораздо больше успеха и прибыли достается брендам, которые следуют своим творческим историям и не боятся юмора.

Так, бренды, не сбивающиеся с выбранного курса, влияют на покупателей на 27% сильнее и получают на 28% больше коммерческого эффекта, чем те, кто постоянно меняет нарратив. Примером служит кампания Apple «Снято на iPhone», которая длится уже десять лет, и собрала 14 миллиардов просмотров. Также успеха добилась и легендарная «Естественная красота» от Dove, которая с 2004 года учит любить себя.

Помимо стратегии и последовательности, важнейшим ингредиентом успеха стал юмор. По данным исследований, 72% потребителей предпочитают смешные бренды, а 91% вообще выбирают тех, кто умеет рассмешить. Среди победителей с юмористическим подходом — кампания Specsavers «Misheard Version» и забавные ролики CeraVe и Sheba.

В целом компания выделила 11 трендов креативной эффективности:

1. Смелость и управление рисками

Творчество следует рассматривать через призму управления рисками для бизнеса, а не просто как смелость. Сильный бренд помогает снижать событийные риски и быстрее восстанавливаться после кризисов.

2. Приверженность идеи

В условиях фрагментированной медиасреды и влияния ИИ ключ к эффективности — это приверженность определенной идеи с последовательным обновлением креативной составляющей. Последовательные бренды получают в четыре раза большую отдачу по ROI.

3. Стремление к эмоциональности

Маркетологи и рекламные партнеры должны делать бренды более эмоциональными, близкими к потребителю, а не только заботиться об эффективности.

4. Авторство

Контент от создателей (инфлюенсеры и т. п. ) может иметь большой коммерческий эффект, но важно сразу связывать активации с брендом для максимальной отдачи.

5. Композиционый подход

Постепенное развитие и укрепление креативных платформ в долгосрочной перспективе дает преимущества узнаваемости бренда, лояльности к нему и прибыли.

6. Юмор

Юмор активирует мозговые системы награды, делает рекламу запоминающейся и вызывает положительные эмоции. Большинство потребителей предпочитают бренды с юмором.

7. Прорывной маркетинг

Бренды, которые нарушают статус-кво своей категории и создают культурные моменты, получают преимущество и рост.

8. Аутентичность

Настоящее, искреннее, персональное внимание и связь с аудиторией важнее глянца и фальши, особенно в эпоху ИИ и массового контента.

9. Социальные медиа

90% победителей активно используют социальные медиа, с ростом влияния микроинфлюенсеров и контента, созданного пользователями.

10. Простота и ясность

Лучшие кампании отличаются ясностью целей, фокусом на эмоциональной связи и простотой в донесении посыла.

11. Многоканальность

Для максимального эффекта креатив должен работать как единая система одновременно на всех платформах для лучшего контакта с потребителем.

Отчет показывает, что девять из 10 победителей активно используют соцсети, растет популярность микроинфлюенсеров и пользовательского контента. Лучшие кампании сфокусированы на четкие цели и пропитаны эмоциональной связью с потребителем.