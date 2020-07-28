Выручка «Яндекса» от продажи интернет-рекламы во втором-квартале снизилась на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 24,76 млрд рублей. Об этом говорится в отчете компании.

Она составила 60% от общей выручки компании. «Снижение доходов от интернет-рекламы было обусловлено сокращением рекламных бюджетов и замедлением деловой активности на фоне пандемии коронавируса и последовавших за этим ограничительных мер», — сказано в сообщении «Яндекса».

Показатель включает выручку от продажи контекстной и медийной рекламы на сайтах «Яндекса» и на сайтах рекламной сети, пояснили в компании. Доходы от продажи рекламы на ресурсах «Яндекса» сократились на 11% (до 20,425 млрд рублей) и составили 49% в структуре общей выручки. От продажи рекламы на сайтах рекламной сети «Яндекс» получил на 31% меньше, чем во втором квартале прошлого года — 4,335 млрд рублей. От общих доходов это 10%.

Консолидированная выручка «Яндекса» во втором квартале достигла 41,407 млрд рублей и почти не изменилась по сравнению с тем же периодом 2019 года — тогда она составила 41,397 млрд рублей.

«Яндекс» зафиксировал чистый убыток в 3,7 млрд рублей. При этом во втором квартале прошлого года компания показала чистую прибыль (3,6 млрд рублей).

В компании отметили, что доля поисковых запросов с мобильных устройств превысила половину всех запросов и составила 56,6%. «Трафик с мобильных устройств обеспечил 51,3% выручки от продажи рекламы на странице результатов поиска во втором квартале», — говорят в «Яндексе». В целом число запросов в поиске выросло на 29%.

Количество платных кликов на сайтах «Яндекса» и на его рекламной сети увеличилось на 22% по сравнению с показателем за второй квартал прошлого года. Средняя цена за клик (cost per click) сократилась на 30%.

В компании также напомнили о реструктуризации совместных предприятий со Сбербанком. На прошлой неделе стало известно, что «Яндекс» и банк закрыли сделку по разделению активов. Согласно условиям сделки, Сбербанк выкупил долю в «Яндекс.Деньгах», а «Яндекс» получил компанию Yandex.Market B.V., которая работает в России под брендами «Яндекс.Маркет», «Беру», «Суперчек» и другими.