Выручка Spotify от рекламы во втором квартале упала на 21%

Рекламная выручка Spotify снизилась на 21% во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете стримингового сервиса. Она составила €131 млн.

На результаты повлияла пандемия COVID-19, говорят в Spotify. При этом выручка от рекламы оказалась выше, чем ожидали в компании.

В последние три недели марта сервис зафиксировал рекламные доходы на 20% ниже прогноза. «Показатель продолжал падать в апреле и мае, но мы значительно превзошли ожидания в июне», — отмечают в Spotify. В мае выручка снизились на 25%, а в июне — уже на 12%. Особенно сильно пострадали каналы Direct и Programmatic, при этом Ad Studio и Podcast росли.

При этом общая выручка выросла на 13%. Она достигла €1,889 млрд. Большая часть доходов приходится на платных подписчиков — они принесли €1,758 млрд (рост на 17%).

Число активных пользователей в месяц (Monthly Active Users, MAU) выросло на 29% по сравнению со вторым кварталом 2019 года. Оно составило 299 млн.

Операционный убыток Spotify по итогам второго квартала составил €167 млн. При этом в прошлом году он достигал €3 млн. В третьем и четвертом квартале компания прогнозирует снижение показателя.

Накануне стали известны расценки на рекламу в Spotify для российских клиентов. Сервис запустился в России 15 июля, в понедельник представители компании рассказали о первых контрактах с местными рекламодателями.