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27.07.2020 в 11:00

Spotify заключил первые рекламные контракты в России. Площадку протестируют Ferrero и ivi

Рекламодатели сервиса смогут размещать аудио, видео и баннерную рекламу

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Музыкальный стриминговый сервис Spotify открыл рекламные возможности для российского бизнеса, сообщили Sostav в компании. Бренды смогут показывать рекламу аудитории, которая пользуются бесплатной версией Spotify. Первые контракты о рекламном размещении в бесплатной версии сервиса уже заключило ограниченное количество брендов, в числе которых Ferrero Russia — компания будет продвигать бренд Tic Tac — и онлайн-кинотеатр IVI .

В России рекламодателям Spotify стали доступны аудио, видео и баннерная реклама. Аудиореклама в Spotify проигрывается между песнями во время активных сессий. Видеоролики активируются между песнями во время рекламных перерывов и сопровождаются баннером. Также возможно использовать только интерактивные баннеры — они появляются в мобильном приложении и на десктопе, а при клике на них пользователь переходит на сайт бренда.

Рекламодатели смогут выйти на целевую аудиторию в Spotify через мобильные устройства, компьютеры, умные колонки, игровые приставки и другие устройства. У Spotify также есть специальный инструмент — Spotify Streaming Intelligence, который анализирует потоки больших данных о поведении пользователей. Как отмечают в компании, для брендов и маркетологов такая аналитика позволяет «донести правильное сообщение до нужного человека в идеальный момент».

В России и странах СНГ продажами рекламы займется локальная команда Spotify совместно с рекламной сетью Httpool.

Стриминговый сервис Spotify появился в 2008 году. На сегодняшний день им пользуется более 286 млн человек по всему миру. По данным компании, в бесплатной версии пользователи слушают музыку и подкасты в среднем 2,5 часа каждый день.

ivi
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